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Hakkari'de şehit olan Piyade Er Halil Çakır son yolculuğuna uğurlandı

Hakkari'de görevli olduğu üs bölgesinde keşif ve gözetleme sırasında başına isabet eden şarapnel parçası nedeniyle kaldırıldığı hastanede şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Halil Çakır'ın cenazesi, memleketi Adana'nın Aladağ ilçesinde toprağa verildi.
Hakkari'de şehit olan Piyade Er Halil Çakır son yolculuğuna uğurlandı

Hakkari'de görevli olduğu üs bölgesinde keşif ve gözetleme sırasında başına isabet eden şarapnel parçası nedeniyle kaldırıldığı hastanede şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Halil Çakır'ın cenazesi, memleketi Adana'nın Aladağ ilçesinde toprağa verildi.

Gezgin Tepe Üs Bölgesinin doğusunda 12 Mayıs'ta keşif, gözetleme faaliyetini yürütürken şarapnel parçasının başına isabet etmesi sonucu ağır yaralanan Piyade Sözleşmeli Er Çakır, tedavi altına alındığı Hakkari Devlet Hastanesinde şehit oldu.

Şehit Çakır'ın (24), Türk bayrağına sarılı tabutunu taşıyan uçak, Adana Havalimanına indi. 

Buradan alınan şehidin cenazesi, kara yoluyla Aladağ ilçesinde Gökçe Mahallesi’ndeki babaevine getirilerek helallik alındıktan sonra mahalle mezarlığına götürüldü.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sosyal mesafe kuralı uygulanarak gerçekleştirilen törene, şehidin ailesi ve yakınlarının yanı sıra Adana Valisi Mahmut Demirtaş, bazı milletvekilleri, askerler ve vatandaşlar katıldı.

Büyük üzüntü yaşayan baba Hüseyin ve anne Cennet Çakır, taziyeleri kabul etti. Anne Çakır, oğlunun fotoğrafını öperek gözyaşı döktü.

İl Müftüsü Hasan Çınar'ın kıldırdığı cenaze namazının ardından şehit Çakır'ın cenazesi defnedildi.

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