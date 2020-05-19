Hakkari'de şehit olan Piyade Er Halil Çakır son yolculuğuna uğurlandı

Hakkari'de görevli olduğu üs bölgesinde keşif ve gözetleme sırasında başına isabet eden şarapnel parçası nedeniyle kaldırıldığı hastanede şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Halil Çakır'ın cenazesi, memleketi Adana'nın Aladağ ilçesinde toprağa verildi.