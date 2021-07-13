Hakkari'de silahlı saldırı: İl Emniyet Müdür Yardımcısı Hasan Cevher öldürüldü! Valilikten ilk açıklama geldi

Hakkari İl Emniyet Müdür Yardımcısı Hasan Cevher, bir polis memurunun silahlı saldırısı sonucu yaşamını yitirdi. Polis memuru gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, kentte görev yapan bir polis memuru, henüz belirlenemeyen bir nedenle İl Emniyet Müdür Yardımcısı Cevher'i silahla yaraladı. Cevher, kaldırıldığı Hakkari Devlet Hastanesi'nde yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu.

HAKKARİ VALİLİĞİ'NDEN AÇIKLAMA GELDİ

Olaya ilişkin Hakkari Valiliği'nden yapılan açıklama şöyle:

''13.07.2021 günü saat 13.50 sıralarında Hakkari Emniyet Müdürlüğü kadrosunda görevli, İkinci Sınıf Emniyet Müdürü Hasan Cevher polisevinde yemek yediği esnada Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü kadrosunda görevli polis memuru Nasuh Çulcu tarafından 3 (üç) el silahla ateş edilerek vurulmuş, polis memuru Nasuh Çulcu olay yerinden kaçtığı esnada görevli polisler tarafından ayağından vurularak etkisiz hale getirilerek yakalanmıştır. Emniyet Müdürü Hasan Cevher, Hakkari Devlet Hastanesi’nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu.''