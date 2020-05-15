  • BIST 100.458
  • Altın 386,057
  • Dolar 6,9067
  • Euro 7,4688
  • Ankara 21 °C
  • İstanbul 23 °C
  • İzmir 25 °C
  • Konya 22 °C
»

Hakkari'de sosyal medyada toplanan gençler, ihtiyaç sahiplerinin gönlüne dokunuyor

Hakkari'de sosyal medya aracılığıyla bir araya gelen gençler, kendi imkanlarıyla aldıkları yardımları, ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırıyor.
Hakkari'de sosyal medyada toplanan gençler, ihtiyaç sahiplerinin gönlüne dokunuyor

Hakkari'de, sosyal medya aracılığı ile bir araya gelen gönüllü gençler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında iftar çadırlarının kurulamaması nedeniyle ihtiyaç sahibi aileler için yardım kampanyası başlattı.

Gençler, kendi imkanlarıyla edindikleri, içinde nakdi yardımın bulunduğu zarf, gıda malzemesi, ev eşyası, oyuncak ve elbiselerin yer aldığı paketleri ailelerin evlerinde teslim ederek gönüllerine dokunuyor.

Kampanyayı başlatan gençlerden Hamdullah Kaya, yaptığı açıklamada, özelikle son 2 ayda hem dünyada hem de Türkiye'de virüs nedeniyle maddi anlamda sıkıntıların yaşandığını söyledi.

Hakkarili gençler olarak kendi aralarında bir şeyler yapmak istediklerini ifade eden Kaya, şöyle konuştu:

"Arkadaşlarla sosyal medyada tanışıp, ihtiyaç sahibi ailelere destek olmaya çalışıyoruz. Bu konuda bizlere yardımcı olmak isteyen herkesin desteklerini bekliyoruz. Mübarek Ramazan ayındayız, filtrelerinizi, zekatlarınızı maddi durumu iyi olmayan ailelere verirsek onlara büyük destek sağlarız. Bizlere sosyal medyada 'Hakkarim Yardım' sayfasından ulaşabilirler."

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • MSB'den Van'daki terör saldırısına ilişkin açıklama15 Mayıs 2020 Cuma 10:27
  • AFAD koronavirüsle mücadelede 71 milyon lira harcandığını açıkladı15 Mayıs 2020 Cuma 10:25
  • Hakkari'de sosyal medyada toplanan gençler, ihtiyaç sahiplerinin gönlüne dokunuyor15 Mayıs 2020 Cuma 10:25
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan ile NATO Genel Sekreteri Stoltenberg telefonda görüştü15 Mayıs 2020 Cuma 10:24
  • Dominik Cumhuriyeti'nden getirilen 'Survivor 2020' yarışması ekibi yurda yerleştirildi15 Mayıs 2020 Cuma 10:23
  • Bin 398 yeni hakim ve savcı mesleğe kabul edildi15 Mayıs 2020 Cuma 10:19
  • Vefa Sosyal Destek Grubu görevlilerine yönelik saldırıyla ilgili 38 kişi gözaltına alındı15 Mayıs 2020 Cuma 10:19
  • KKTC'den getirilen 288 kişi Karaman'da yurda yerleştirildi15 Mayıs 2020 Cuma 10:18
  • Macaristan'da bulunan Türk vatandaşları yurda getirildi15 Mayıs 2020 Cuma 10:18
  • Akdeniz'de 4,2 büyüklüğünde deprem15 Mayıs 2020 Cuma 10:17
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti