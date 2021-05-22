Hakkari'de terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda silah, patlayıcı ve mühimmat ele geçirildi

Hakkari'nin Şemdinli ilçesi kırsalında terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda silah, mühimmat ve patlayıcı ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı görevlilerinin bölücü terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışmaları devam ediyor.

Şemdinli ilçesi kırsalında depo ve sığınak olarak kullanıldığı değerlendirilen noktalarda 3 AK-47 kalaşnikof piyade tüfeği, bu silaha ait 4 şarjör ve 238 fişek, tabanca, G-3 piyade tüfeği, av tüfeği, 6 G-3 piyade tüfeği şarjörü ve bu silaha ait 7,62 milimetrelik 571 fişek, 7,62 milimetrelik 81 BKC makineli tüfeği fişeği, 7,62 milimetrelik 63 keskin nişancı tüfeği fişeği, 9 sevk fişeği, 8 sevk fişeği parçası, RPG-7 roketatar nişangahı, anti personel mayın, 6 el bombası, kurmalı keskin nişancı tüfeği ile 2 oksijen tüpü içinde hazırlanmış amonyum nitratla güçlendirilmiş el yapımı patlayıcı düzeneği bulundu.

Bölgede operasyonlar sürüyor.

Van'da teröristlere ait mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi

Van'ın Başkale ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda mühimmat ve yaşam malzemesi bulundu.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışmaları sürüyor.

Bu kapsamda, terör örgütüne ait sığınak, barınak ve depoların tespit edilmesi amacıyla ilçenin Yavrucak Mahallesi kırsalına operasyon düzenlendi.

Operasyonda, 60 piyade tüfeği fişeği, telsiz ve yaşam malzemesi ele geçirildi.