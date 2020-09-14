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Hakkari'de teröristlere ait el yapımı patlayıcı ile 6 roketatar mühimmatı imha edildi

Milli Savunma Bakanlığı, Hakkari'nin Çukurca ilçesinde teröristlere ait el yapımı patlayıcı ile 6 roketatar mühimmatının imha edildiğini bildirdi.
Hakkari'de teröristlere ait el yapımı patlayıcı ile 6 roketatar mühimmatı imha edildi

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, terörle mücadelenin kararlılıkla sürdürüldüğü belirtildi.

Açıklamada, "Kahraman komandolarımızın Hakkari Çukurca'da icra ettikleri arama-tarama faaliyetlerinde 1 EYP ve 6 RPG-7 roketatar mühimmatı tespit edilerek Mayın ve El Yapımı Patlayıcı Tespit İmha Timimizce (METİ) imha edildi." ifadesi kullanıldı.

Hakkari'de PKK'lı teröristlere ait silah ve mühimmat ele geçirildi
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü görevlilerince bölücü terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışmalar devam ediyor. 

Bu kapsamda yürütülen Yıldırım-2 Cilo Operasyonu'nda önceki gün 2 PKK'lı teröristin silahlarıyla etkisiz hale getirildiği Kısıklı köyü Dilimli Mahallesi kırsalında sığınak tespit edildi.

Yapılan aramada, iki AK-47 kalaşnikof piyade tüfeği, bu silaha ait 10 şarjör ve 100 fişek, hücum yeleği, iki sırt çantası, iki akım ölçer, el yapımı patlayıcı düzeneğine ait alıcı-verici, güneş paneli, termal şemsiye, İki termal kıyafet, flaş bellek, ses kayıt cihazı, 3 roketatar sevk fişeği, iki roketatar tapası ve muhtelif yaşam malzemesi ele geçirildi. 

Bölgede operasyon sürüyor. 

Kaynak: Haber Kaynağı
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