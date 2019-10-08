Hakkari'de yaralanan asker şehit oldu

Hakkari'nin Çukurca ilçesindeki araç kazasında yaralanan asker şehit oldu.

Milli Savunma Bakanlığından, Hakkari'nin Çukurca ilçesindeki araç kazasında yaralanan askerin şehit olduğu bildirildi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Hakkari'nin Çukurca ilçesinde meydana gelen araç kazasında yaralanan bir askerin sevk edildiği hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadığı belirtildi.

Açıklamada, "Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile yüce Türk milletine başsağlığı ve sabır dileriz." ifadesine yer verildi.

Bakan Akar'dan başsağlığı mesajı

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Çukurca'da şehit olan Piyade Er Muhammet Emin Kotanoğlu için başsağlığı mesajı yayımladı.

Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Bakan Akar'ın Çukurca'da meydana gelen araç kazasında yaralanan ve sevk edildiği hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamayarak şehit olan Piyade Er Kotanoğlu için yayımladığı başsağlığı mesajına yer verildi.

Akar, "Kahraman şehidimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah'tan rahmet; kederli ailesine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim." ifadelerini kullandı.