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Hakkari'de yaralanan asker şehit oldu

Milli Savunma Bakanlığı, Hakkari'de teröristlerle çıkan çatışmada ağır yaralanan bir askerin, kaldırıldığı hastanede doktorların tüm müdahalesine rağmen şehit olduğunu açıkladı.
Hakkari'de yaralanan asker şehit oldu

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Hakkâri Yüksekova bölgesinde 23 Ekim 2019 tarihinde teröristlerle çıkan çatışmada ağır yaralanan ve hastanede tedavisine devam edilen bir kahraman silah arkadaşımız yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak 27 Ekim 2019 tarihinde şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz" denildi.

BAKAN AKAR'DAN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Hakkâri’de teröristlerle çıkan çatışmada şehit düşen Piyade Sözleşmeli Er Mustafa Korkmaz için başsağlığı mesajı yayımladı. Bakanlığın Twitter hesabından yapılan paylaşımda Bakan Akar, "23 Ekim 2019 tarihinde Hakkâri Yüksekova bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada ağır yaralanan ve hastanede tedavisine devam edilen kahraman silah arkadaşımız yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak 27 Ekim 2019 tarihinde şehit olmuştur.  Kahraman şehidimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah'tan rahmet; kederli ailesine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim" ifadelerine yer verdi. VB

MERSİN'E ŞEHİT ATEŞİ DÜŞTÜ

Hakkari'de Yüksekova'da 23 Ekim'de PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada ağır yaralanan, tedavi gördüğü hastanede kurtarılmayarak şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Mustafa Korkmaz'ın Mersin'deki babaevine ateş düştü.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesi Dağlıca bölgesinde 23 Ekim'de PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada ağır yaralanan Piyade Sözleşmeli Er Mustafa Korkmaz, Ankara GATA Hastanesi'nde tedaviye alındı. Korkmaz, burada yapılan tüm mühaleye rağmen dün gece kurtarılamayarak şehit oldu.

Şehidin Mersin'in merkez Akdeniz ilçesindeki babaevine acı haber, askeri yetkililer tarafından ulaştırıldı. Korkmaz'ın şehadet haberini alan ailesi gözyaşlarına boğuldu. Eve Türk bayrağı asılırken, şehit ailesinin yakınları taziye için eve akın etti. Akdeniz Kaymakamı Muhittin Pamuk da aileyi ziyaret ederek başsağlığı dileklerinde bulundu. 

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