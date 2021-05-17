Hakkari'de yaralı halde bulunan ve ender görülen vaşak, tedaviye alındı

HAKKARİ'nin Akbulut köyünde, hareket etmekte güçlük çeken bir vaşak, çevredekiler tarafından fark edilince durum Orman Su İşleri Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü'ne bildirildi.

Hakkari'ye 35 kilometre uzaklıktaki Akbulut köyü yaylasında hareket etmekte güçlük çeken bir vaşak, vatandaşlar tarafından fark edilince durum Orman Su İşleri Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğüne bildirildi. Bölgeye gelen ekipler, yaralı vaşağı Hakkari Belediyesi veteriner hekimine teslim etti. Veteriner hekim tarafından ilk müdahalesi yapılan vaşağın, travmaya bağlı ayaklarında sinir dejenerasyonu olduğu belirlendi.

Vaşağı tedaviye alan veteriner Hekim Faysal Cindioğlu, "Hakkari Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğüne bağlı kliniğimize getirilen nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olan vaşağın yaptığımız muayene sonucunda darbe veya travmaya bağlı arka ayaklarında sinir dejenerasyonu gözlemlenmiştir. Herhangi bir kırık- çıkığı olmadığı ancak travmaya bağlı ayakta durmakta zorlandığını tespit edilmiş olup, gereken tüm medikal tedavisi yapılarak belediyemizin rehabilitasyon merkezinde müşahede altında tutulmaktadır. Burada tedavisi devam eden vaşak, iyileştikten sonra doğal ortama tekrar bırakılacak" dedi.