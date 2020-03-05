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Hakkarililer, İdlib şehitleri için yürüdü

Binlerce kişi "Ne mutlu Türk'üm diyene" sloganlarını attı, bağıra bağıra İstiklal Marşı'nı okudu.
Hakkarililer, İdlib şehitleri için yürüdü

Hakkari'de, Suriye’nin İdlib kentinde rejim unsurları tarafından hava saldırısıyla şehit edilen askerler için yürüyüş düzenlendi.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü önünde başlayan yürüyüşe, binlerce Hakkarili katıldı.

Ellerinde Türk bayrakları ile şehit askerlerin fotoğraflarını taşıyan kalabalık, "Şehitler ölmez, vatan bölünmez", "Vatan sana canım feda", "Esad şaşırma, sabrımızı taşırma", "Ne mutlu Türk’üm diyene" sloganları attı.

İSTİKLAL MARŞI VE DUA

Valilik önünde son bulan yürüyüşün ardından şehit askerler için bir dakikalık saygı duruşu yapıldı ve ardından İstiklal Marşı okundu.

İl Müftüsü Faruk Gürbüz de şehit askerler için dua okudu.

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