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Hakkari'nin Irak sınırında imece usulüyle çeltik ekimi başladı

Engebeli araziler ve yüksek dağlarla çevrili ilçede geleneksel yöntemlerle ekim yapan ilçeye 10 kilometre uzaklıktaki Narlı köyü sakinleri, tüm süreçlerde birbirlerine yardım ediyor.
Hakkari'nin Irak sınırında imece usulüyle çeltik ekimi başladı

Hakkari'nin Irak sınırındaki Çukurca ilçesinde havaların ısınmasıyla tarlalarını süren çiftçiler, imece usulüyle çeltik ekimi yapıyor.

Günün ilk ışıklarıyla tarlaya giden çiftçiler, her gün bir ailenin tarlasında çalışıyor, küreklerle çeltik havuzları oluşturuyor.

Suyla doldurulan çeltik havuzlarında ata tohumlarını toprakla buluşturan çiftçiler, hasat döneminde de aynı dayanışma örneğini sergiliyor.

Çiftçilerden Ahmet Karabulak, köylerinde asırlardır çeltik ekiminin yapıldığını ve atalarından kalma geleneği sürdürdüklerini söyledi.

Geleneksel yöntemleri kullanarak çeltik havuzlarını oluşturup tohumları ektiklerini anlatan Karabulak, şöyle konuştu:

"Genetiğiyle oynanmış tohumları kesinlikle kullanmıyoruz. 6 kuşak öncesinde dedelerimizin kullandığı ata tohumlarının devamını kullanıyoruz. Bu gelenek babalarımızdan bize kaldı, bizden sonra da çocuklarımız bunu sürdürecek."

İsmail Öztat ise "Dedelerimizin dedeleri buralara yerleşerek çeltik üretimine başlamış. Biz de onlardan devraldığımız görevi devam ettiriyoruz. Bu işi severek yapıyoruz, herkes birbirine yardımcı oluyor. Bu sayede zor olan işimizi kolaylaştırıyoruz." dedi.

Kaynak: Haber Kaynağı
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