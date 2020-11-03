Hakkında FETÖ soruşturması bulunmayan eski askeri öğrenci 'itirafçı' oldu

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına başvuran eski askeri öğrenci, etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanarak ifade verdi.

Hakkında Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik soruşturma olmadığı halde savcılığa başvuran eski askeri öğrenci B.A., etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanarak itirafçı olarak örgüte ilişkin bildiklerini anlattı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına dilekçe ile başvuran B.A., askeri lise sınavlarına hazırlanırken ve okurken FETÖ ile irtibatının bulunduğunu belirterek, etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmak istedi.

Başvurunun üzerine itirafçı olarak ifadesi alınan eski askeri öğrenci, örgüte nasıl girdiğini, katıldığı faaliyetleri, kimlerle temas kurduğunu ve 15 Temmuz darbe teşebbüsünden sonra bağını kopardığını detaylarıyla ifade etti.

Örgütle ortaokula giderken tanıştığını, ders çalışma bahanesiyle örgütün evlerine gitmeye başladığını söyleyen itirafçı B.A., ortaokuldayken askeri okullara girmesi konusunda yönlendirme yapıldığını dile getirdi.

B.A., örgüttekilerin yönlendirmesiyle örgüte müzahir olduğu için KHK ile kapatılan Anafen dershanesinden kaydının sildirildiğini ve başka bir dershaneye kayıt yaptırıldığını anlatarak, "Bu şahıslar askeri okul sınavlarına hazırlandığımızı, kazanmamız durumunda Anafen dershanesine gittiğimin bilinmesinin sakıncalı olacağını söyleyerek bu dershaneye yönlendirdi." dedi.

Örgüt mensuplarından mülakat taktikleri

Askeri okul sınavını ve mülakatını kazandığını aktaran B.A., "Sorumlu örgüt mensubu mülakata girmeden önce bana mülakatta namaz kılıp kılmadığım sorulduğunda kılmadığımı söylememi öğütledi. 'Pantolonunun paçasını yukarı çek.' dediklerinde direkt pantolonumu yukarı çekip sıyırmamı, paçasını katlamamamı çünkü katladığımda abdest alışkanlığınım olduğunun ortaya çıkabileceğini söyledi." ifadelerini kullandı.

Okula başlayınca kendinden sorumlu olan örgüte mensup şahısların değiştiğini anlatan itirafçı B.A., bu dönemde kendisine kod adı verildiğini, ankesör-sabit kontörlü hatlar üzerinden iletişim kuracaklarını ve kendisinden sorumlu şahısların cep telefon numaralarını asla telefonuna kaydetmemesi gerektiğini söylediklerini aktardı.

Okul zamanında örgüt evine giderek ders çalışmanın haricinde FETÖ elebaşısı Fetullah Gülen'in videolarını izlettiklerini ve örgüt propagandası yaptıklarını kaydeden B.A., okulda ibadetlerin yapılmamasının, namazın ima yoluyla kılınmasının, örgüt toplantılarına gelip gitmek dahil hiçbir şekilde örgütsel faaliyetlerden bahsedilmemesinin istendiğini kaydetti.

"Aylık 150-200 lira burs adı altında para verirdi"

Eski askeri öğrenci itirafçı B.A., ifadesinde şu bilgileri verdi:

"Askeri okul döneminde bizlere acil durum olduğunda kendilerini okul dışında bulunan sabit ya da kontörlü hatlardan arayarak bilgi vermemizi söylüyorlardı. Bu şekilde toplantılara gidemediğimiz durumlarda abileri aradığımız olmuştur. Abilerin cep telefonu numaralarını telefona kaydetmez, not şeklinde yazılı olarak defterimizin kenarında falan olurdu. Bu numaraları aynı şekli ile yazmaz, numaraların yerlerini değiştirirdik. Toplantının zaman veya yeri değiştiğine abiler bizi sabit hatlardan ararlardı. Okul döneminde örgüt bize 150-200 lira aylık burs adı altında para verirdi."

Tanıdığı tüm örgüt mensuplarını teşhis edebileceğini söyleyen eski askeri öğrenci B.A., 15 Temmuz darbe teşebbüsünde örgütün gerçek yüzünü gördüğünü ve bağını kopardığını anlatarak, kendisini de bu tarihten sonra hiç aramadılarını söyledi.

Etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmak isteyen itirafçı B.A., "Askeri okul öğrencilerine yönelik operasyonlar yapıldığını televizyondan öğrendim. Benim de faaliyetlerimin ortaya çıkacağını, bu faaliyetleri anlatmam durumunda hem devlete yardımcı olabileceğimi hem de kanuni haklardan yararlanabileceğimi düşünerek kendi rızam ile ifade vermek istediğimi savcılığa bildirdim." dedi.