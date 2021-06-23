Mobilyacılar Odası Başkanı Hüseyin Taklacı, SGK’lı bir çalışanın 25 yıl içinde 15 yıl prim zorunluluğu varken, işveren BAĞKUR’lu esnafın 25 yıl prim yatırmak zorunda olduğunu hatırlatarak, “SGK ve BAĞKUR birleşti ise hakları eşit olmalı” dedi.

Mobilyacılar, Lakeciler Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Hüseyin Taklacı, mobilya sektörünün sorunlarını anlattı. Emeklilikte çıraklık sorununun devam ettiğini hatırlatan Taklacı, 4 yıl çıraklık süresinin SGK’ya eklenmesi gerektiğini belirtti. “SGK ve BAĞKUR birleşti ise hakları eşit olmalı” diyen Taklacı, “SGK’lı vatandaşlarımız 25 yıl içinde 15 yıl prim zorunluluğu varken, işveren BAĞKUR’lu esnafımız bir fiil 25 yıl prim yatırmak zorunda, sonunda aldığı emeklilik aylığı ise maalesef SGK emeklisi kadar bile değil” dedi.

TİNER FİYATI PETROLLE YARIŞIYOR

Taklacı boyacı esnafının büyük sıkıntıları olduğunu, boya malzemelerinin fiyatlarında aşırı bir artış gözlemlendiğini söyleyerek, “Bugün 140-150 lira olan sentetik bir tiner 250 liraya kadar yükselmiş durumda. Petrolün en zayıf yerinden yapılan bir ürün olmasına rağmen fiyatı petrolün üstüne çıkmış durumda. Hammadde fiyatlarında büyük artış var. Esnaf bu konuda sıkıntılar çekiyor” dedi.

YIPRANMA PAYI ŞART

Bunun yanı sıra boyacı esnafına yıpranma payı verilmesi gerektiğini de vurgulayan Taklacı, “Mobilya sektörünün talepleri var. Boyacı esnafına yıpranma payı verilmesi lazım. Sürekli kimyasallarla uğraştıkları için meslek hastalıklarına yakalanmaktadırlar.”

EMEKLİLİKTE ÇIRAKLIK SORUNU

“Yine mobilya sektöründe çalışanların emekliliğin de çıraklığın başlangıç sayılması lazım. Vatandaş 4 yıl çıraklık eğitim merkezine gitmiş ama SGK başlangıcı sayılmıyor. O sayılmadığı için emeklilikte yaşa takılanlardan oluyor ve yıllarca bekliyor. Bu insanlar 70 yaşına kadar çalışamaz ki. Bu gibi sorunların acilen çözülmesi lazım” ifadelerini kullandı.

KDV VE STOPAJ KALDIRILMALI

Kdv ve stopajın esnafın üzerinden alınması gerektiğini de sözlerine ekleyen Başkan Taklacı, KDV ve stopajın kaldırılması gerektiğini, bu giderlerin esnafın üzerinde ağır bir yük oluşturduğunu söyledi.

“İŞVEREN HEP SUÇLU ÇIKIYOR”

Bunun yanı sıra işverenin hangi durumda mahkemeye giderse gitsin işçiye karşı suçlu çıktığını dile getiren Taklacı, “İşveren işçiyi sigortalı çalıştırsa dahi mahkeme de suçlu çıkıyor. İşçinin de işverenenin de hakları olmalı. Yasalar sadece işçiden yana olmamalı.”

PRİM SORUNU ORTADAN KALDIRILMALI

“SGK ve BAĞKUR birleşti ise iş veren vergi mükellefi olup 25 yıl BAĞKUR yatırmak zorunda kalmamalı. SGK’lının 25 yılda 15 yıl prim yatırması yeterli oluyor ama BAĞKUR’lu esnafımız bir fiil 25 yıl prim yatırmak zorunda kalıyor. Bu işin sonunda aldığı emeklilik aylığı ise maalesef SGK emeklisi kadar bile olmuyor. İkisi birleşti ise bu gibi sorunların ortadan kaldırılması gerekiyor” diye konuştu.

“İŞYERLERİNE SİGORTA YAPMIYORLAR”

Siteler’de iş yeri sigortası yaptıramadıklarını da hatırlatan Taklacı, “İmalathanelere , boyahanelere sigorta yaptıramıyorsunuz. Risk var diye sigorta firmaları sigorta yapmıyorlar. Bu sorunun da acilen çözülmesi gerekiyor. İşverenin malı güvence altına alınmalı ki önünü görebilsin, istihdamı artırabilsin” şeklinde konuştu.

Emrah Özcan/İLKSAYFA