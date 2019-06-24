Hakurk’ta 3 girişli mağarada çok sayıda mühimmat bulundu

Irak kuzeyindeki Hakurk bölgesinde devam eden Pençe Harekatı kapsamında, teröristlerce kullanılan üç girişli mağara bulundu. Mağarada çok sayıda mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi.