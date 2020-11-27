Hakurk'ta PKK'nın karargah olarak kullandığı 8 odalı mağara imha edildi

Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde, terör örgütü PKK'nın karargah olarak kullandığı mağara imha edildi.

Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde, terör örgütü PKK'nın karargah olarak kullandığı mağara imha edildi.

Milli Savunma Bakanlığının Twitter adresinden yapılan açıklamada, komandoların, Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde, terör örgütü PKK'nın karargah olarak kullandığı 300 metre uzunluğunda 8 odalı bir mağara tespit ettiği belirtildi.

Açıklamada, mağaranın, içerisinde bulunan yaşam malzemeleri ve mühimmatlarla birlikte imha edildiği bildirildi.

Mağaraya ilişkin görüntüler de paylaşıldı. Kayıtlarda, odalar içerisinde jeneratör, akümülatör, battaniye, sandalye ve gıda malzemeleri yer aldığı görülüyor. Görüntülerde, mağaranın patlayıcı yardımıyla kullanılamaz hale getirilmesi de yer alıyor.