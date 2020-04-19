  • BIST 98.180
  • Altın 375,310
  • Dolar 6,9239
  • Euro 7,5357
  • Ankara 16 °C
  • İstanbul 18 °C
  • İzmir 20 °C
  • Konya 17 °C
»

Hakurk'ta PKK'nın kullandığı mağarada silahlar ve mühimmat ele geçirildi

Milli Savunma Bakanlığı'nca, Irak'ın kuzeyi Hakurk'ta terör örgütü PKK'nın kullandığı, 100'lerce metre uzunluğa sahip 7-8 odalı mağarada çok sayıda silah, mühimmat ve yaşam malzemelerinin ele geçirildiği açıklandı.
Hakurk'ta PKK'nın kullandığı mağarada silahlar ve mühimmat ele geçirildi

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Kahraman komandolarımız tarafından bölücü terör örgütü PKK’nın inlerine teker teker girilmeye devam ediliyor. Irak kuzeyi Hakurk'ta titizlikle yürütülen arama tarama faaliyetlerinde terör örgütü PKK'ya ait yeni sığınak ve mağaralar tespit edildi.  Yüzlerce metre uzunluğa sahip olan ve 7-8 odası bulunan mağaralarda teröristlere ait çok sayıda silah, mühimmat ve yaşam malzemeleri ele geçirildi" denildi.

Mağaralarda yapılan aramalarda, 4 adet biksi hafif makineli tüfek, 1 adet zagros keskin nişancı tüfeği, 1 adet shutgun silahı, 1 adet 82 milimetrelik havan mühimmatı, 7 adet 120 milimetrelik havan mühimmatı, 28 adet RPG-7 mühimmatı, 9 adet RPG -9 mühimmatı, 1 adet el yapımı patlayıcı haline getirilerek tuzaklanmış RPG-7 roket mühimmatı, 2 jelikan mühimmat, 2 jelikan el bombası, 2 adet doçka ağır makine sehpası, 136 adet sevk fişeği, 100 kilo el yapımı patlayıcı yapımında kullanılan amonyum nitrat, teleferik sistemi, 11 adet akü, 3 adet su motoru, 1 adet hilti, 2 adet çanak anten, 1 adet su ısıtma kazanı, 3 jelikan gaz yağı, örgütsel dökümanlar, çok sayıda yaşam ve giyim malzemeleri ele geçirilerek imha edildi.

'KOMANDOLARIMIZ TERÖR ÖRGÜTÜNÜN İNLERİNE GİRDİ'

Öte yandan Bakanlık, operasyona ilişkin görüntü paylaştı. ‘Kahraman komandolarımız Hakurk’ta terör örgütünün inlerine girdi’ notu ile paylaşılan görüntülerde, komandoların operasyon hazırlığına, ele geçirilen malzemelerin ve mağaranın imhasına yer verildi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Türkiye'nin Kovid-19 ile mücadelesi kararlılıkla devam ediyor19 Nisan 2020 Pazar 10:09
  • Dünyada Kovid-19 salgınında iyileşenlerin sayısı 600 bini aştı19 Nisan 2020 Pazar 09:35
  • Yunanistan yine rahat durmadı!19 Nisan 2020 Pazar 09:33
  • Yunanistan'da karantinaya alınan El. Venizelos gemisinin Türk yolcuları Türkiye'ye getirildi19 Nisan 2020 Pazar 09:19
  • Hakkari'de nöbet tuttuğu sırada rahatsızlanan asker şehit oldu19 Nisan 2020 Pazar 09:13
  • Bakan Çavuşoğlu: Yurt dışında Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybeden Türk vatandaşlarının sayısı 342'ye yükseldi19 Nisan 2020 Pazar 09:12
  • ABD Başkanı Trump: Çin Kovid-19 salgınından kasten sorumluysa sonuçlarıyla yüzleşir19 Nisan 2020 Pazar 09:10
  • Kanada’daki bakım merkezinde yaşlıların ölüme terk edildiği ortaya çıktı19 Nisan 2020 Pazar 09:09
  • Trablus’un sırtındaki hançer 'Terhune'19 Nisan 2020 Pazar 09:07
  • Dünya Müslüman Alimler Birliği: Kovid-19 salgını, oruç tutmaya engel değil19 Nisan 2020 Pazar 09:05
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti