  • BIST 1.100
  • Altın 467,151
  • Dolar 7,4600
  • Euro 8,8263
  • Ankara 15 °C
  • İstanbul 22 °C
  • İzmir 26 °C
  • Konya 15 °C
» »

Halat koptu, baba ve oğlu son anda kurtuldu

Halat koptu, baba ve oğlu son anda kurtuldu
İzmir'in Konak ilçesinde, bir binayı boyamak için vince çıkan baba ve oğul olduğu öğrenilen 2 işçinin bindiği vincin halatları koptu. 

Olay, akşam saatlerinde İsmet Kaptan Mahallesi, Hürriyet Bulvarı'ndaki binada meydana geldi. İki işçi, boya yapmak için bulvarındaki binanın en üst katına halatlara bağlı olan vinçle çıktı. Bir süre sonra halatlardan ses geldiğini ve bir problem olduğunu fark eden baba ve oğul 2 işçi, sağlam olan emniyet halatına tutunup, yukarıya tırmandı. İşçilerden biri, ayağıyla bir ofisin camını kırarak içeri girerken, diğeri de balkona kendisini atarak kurtuldu. Olay, çevredekiler tarafından cep telefonuyla kaydedildi.

'CAN HAVLİYLE BİLE DİĞER İNSANLARI DÜŞÜNDÜ'

Caddede çiğ köfte satan iş yeri sahibi Ramazan Duran, "Sabah ufak bir dikkatsizlikten olsa gerek halat koptu. Çocuk bir yandan ince olan emniyet halatına tutundu, diğer yandan da o can havliyle aşağıya dikkat edin cam düşebilir, vinç düşebilir diye bağırarak insanları düşündü. Bu cadde çok yoğun bir cadde, onların kafasına da düşebilirdi, herkese büyük geçmiş olsun" dedi.

Caddedeki restoranda garsonluk yapan Serhat Çoban ise, "Halatın koptuğunu duyduk. Cam kırıldıktan sonra baba balkon duvarının üstüne çıktı, diğeri de ofisin camını kırarak içeri girdi. Çok şükür kimseye bir şey olmadı" diye konuştu.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu videoya henüz yorum eklenmemiştir.
Benzer Videolar
Halat koptu, baba ve oğlu son anda kurtuldu
Halat koptu, baba ve oğlu son anda kurtuldu
Kaçak kınaya polis baskını: 15 kişiye 22 binden fazla ceza kesildi
Kaçak kınaya polis baskını: 15 kişiye 22 binden fazla ceza kesildi
Ankara ve İstanbul'da Kovid-19 tedbirleri kapsamında dolmuşlar denetlendi
Ankara ve İstanbul'da Kovid-19 tedbirleri kapsamında dolmuşlar denetlendi
Başkentte banka nakil aracından 4,5 milyon liralık hırsızlık
Başkentte banka nakil aracından 4,5 milyon liralık hırsızlık
Bu kadarı da pes dedirtti! Çiğ köfteli, tespihli sürüş
Bu kadarı da pes dedirtti! Çiğ köfteli, tespihli sürüş
Büyükçekmece TEM Otoyolu'nda akılalmaz görüntüler!
Büyükçekmece TEM Otoyolu'nda akılalmaz görüntüler!
Son Eklenen Videolar
Halat koptu, baba ve oğlu son anda kurtuldu
Halat koptu, baba ve oğlu son anda kurtuldu
Kaçak kınaya polis baskını: 15 kişiye 22 binden fazla ceza kesildi
Kaçak kınaya polis baskını: 15 kişiye 22 binden fazla ceza kesildi
Ankara ve İstanbul'da Kovid-19 tedbirleri kapsamında dolmuşlar denetlendi
Ankara ve İstanbul'da Kovid-19 tedbirleri kapsamında dolmuşlar denetlendi
Başkentte banka nakil aracından 4,5 milyon liralık hırsızlık
Başkentte banka nakil aracından 4,5 milyon liralık hırsızlık
Bu kadarı da pes dedirtti! Çiğ köfteli, tespihli sürüş
Bu kadarı da pes dedirtti! Çiğ köfteli, tespihli sürüş
Büyükçekmece TEM Otoyolu'nda akılalmaz görüntüler!
Büyükçekmece TEM Otoyolu'nda akılalmaz görüntüler!
Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel : (312) 311 53 73
Haber Scripti