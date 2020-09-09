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Halat koptu, baba ve oğlu son anda kurtuldu

İZMİR'in Konak ilçesinde, bir binayı boyamak için vince çıkan baba ve oğul olduğu öğrenilen 2 işçinin bindiği vincin halatları koptu.
Halat koptu, baba ve oğlu son anda kurtuldu

Olay, akşam saatlerinde İsmet Kaptan Mahallesi, Hürriyet Bulvarı'ndaki binada meydana geldi. İki işçi, boya yapmak için bulvarındaki binanın en üst katına halatlara bağlı olan vinçle çıktı. Bir süre sonra halatlardan ses geldiğini ve bir problem olduğunu fark eden baba ve oğul 2 işçi, sağlam olan emniyet halatına tutunup, yukarıya tırmandı. İşçilerden biri, ayağıyla bir ofisin camını kırarak içeri girerken, diğeri de balkona kendisini atarak kurtuldu. Olay, çevredekiler tarafından cep telefonuyla kaydedildi.

'CAN HAVLİYLE BİLE DİĞER İNSANLARI DÜŞÜNDÜ'

Caddede çiğ köfte satan iş yeri sahibi Ramazan Duran, "Sabah ufak bir dikkatsizlikten olsa gerek halat koptu. Çocuk bir yandan ince olan emniyet halatına tutundu, diğer yandan da o can havliyle aşağıya dikkat edin cam düşebilir, vinç düşebilir diye bağırarak insanları düşündü. Bu cadde çok yoğun bir cadde, onların kafasına da düşebilirdi, herkese büyük geçmiş olsun" dedi.

Caddedeki restoranda garsonluk yapan Serhat Çoban ise, "Halatın koptuğunu duyduk. Cam kırıldıktan sonra baba balkon duvarının üstüne çıktı, diğeri de ofisin camını kırarak içeri girdi. Çok şükür kimseye bir şey olmadı" diye konuştu.

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