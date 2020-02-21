Hal’de 3,5 lira, marketlerde 6-7 lira

Sebze fiyatlarında marketle tezgâh arasında fark neredeyse iki katı. Ispanak ve yeşil soğanın fiyatı Hal’de 3,5 lirayken, marketlerde 6-7 liradan satılıyor. Vatandaş bu farka “Marketler fiyatları şişiriyor mu?” diye sorarak tepki veriyor.

Kış aylarında hastalıklara karşı koruyan vitamin deposu ve sofraların vazgeçilmezi sebze meyve fiyatları bugünlerde yine hareketlendi. Özellikle ıspanağın kilosu marketlerde 6-7 lirayı bulurken, taze soğanın demeti 5-6 lira, kilosu 15 liralara kadar çıktı. Ancak bu fiyatlar başta Tarihi Ulus Hali olmak üzere pazarcı tezgâhlarında pek de öyle değil. Ulus Hali’nde bu ürünlerin fiyatları marketlerin neredeyse yarısına satılıyor. Ispanak ve taze soğan 3,5 liradan satılıyor. Hal esnafı vatandaşa, “Sebzenin meyvenin en ucuzu Hal’de olur, pazarda olur. Marketler fazla fiyata satıyor” diyor.

SEBZE FİYATLARI

Hal esnafının da dediği gibi özellikle sebze fiyatları, büyük marketlerde Ulus Hali’nden neredeyse iki kat fazla. Ürünler arasında en büyük fark ıspanak taze soğan ve salkım domateste. Salkım domatesin kilosu Hal’de 5 lirayken marketlerde 10 liradan satılıyor. Tere, roka, dere otu, maydanoz Hal’de 1-1,25 lirayken marketlerde 1,75-2,25 lira aralığında değişiyor. Turp, lahana, brokoli fiyatlarında ise her iki taraf da aşağı yukarı aynı. Turp 3-4 lira, lahana 4-5 lira, brokoli 5 liradan satılıyor.

KÖTÜ HAVADA MARKETE GİDİYORUZ

Vatandaş ise bu fiyat farkına tepkisini dile getirerek, “Eskisi gibi herkes Hal’den, pazardan alışveriş yapmıyor. Özellikle kış günlerinde, soğukta yağmurda market tercih ediliyor. Fakat fiyatların böyle 2 kat fazla olması pek anlaşılır gibi değil. Acaba marketler bu fiyatları şişiriyor mu?” diye soruyor.

MEYVE FİYATLARI AYNI

Sebze fiyatlarında farkı 2 katı bulması meyve için pek de aynı değil. Hal ile market fiyatları meyvede hemen hemen aynı. Ancak Hal esnafı, “Fiyatın aynı olmasına vatandaş aldanmasın. Taze meyve burada. Çeşit burada. Bilgi burada” diyor. Meyve fiyatları ise şu şekilde; portakal 3,5 lira, elma 4-5 lira, greyfurt 3,5 lira, armut 4 lira, mandarin 3,5 lira, nar 4 lira.

Erkal Erdoğan//İLKSAYFA