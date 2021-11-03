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Hal’de Hijyen Denetimi

Ankara Büyükşehir Belediyesi Kent Estetiği Daire Başkanlığı ve BelPlas ekipleri, vatandaşların yoğun olarak kullandığı ve kente dağılan sebze ve meyvenin merkezi Ankara Toptancı Hali’nde temizlik ve ilaçlama çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.
Hal’de Hijyen Denetimi

Ankara Büyükşehir Belediyesi, toplum sağlığını önceleyen çalışmalardan taviz vermiyor.

Toplu ulaşım araçları ile raylı sistem istasyonları başta olmak üzere, kamusal ve ortak kullanım alanlarda hijyen çalışmaları aralıksız sürdürülürken, vatandaşların yoğun olarak kullandığı Büyükşehir Belediyesi Ankara Toptancı Hali’nde de temizlik ve dezenfeksiyon çalışmaları devam ediyor.

TEMİZLİK TİMLERİ İŞ BAŞINDA

Kent Estetiği Daire Başkanlığı, BelPlas ve Toptancı Hali ekiplerinden oluşan toplam 20 kişilik ekip, meyve ve sebzenin merkezi Ankara Toptancı Hali’nde dezenfeksiyon ve temizlik çalışmalarını hafta içi dışında hafta sonlarında da yoğunlaştırdı.

2 tanker sulama, 2 süpürme, 3 ilaçlama ve 3 tazyikli su aracı olmak üzere toplam 10 araçla Ankara Toptancı Hali’nde detaylı temizlik, dezenfeksiyon ve ilaçlama çalışması yapan temizlik ekipleri; insan sağlığına zarar vermeyen koku giderici ilaçlar ile çöp lekelerini gideren ilaçlar kullanıyor. 

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‘‘TOPTANCI HALİMİZ DÜZENLİ OLARAK TEMİZLENİYOR’’

Ankara Büyükşehir Belediyesinin düzenli olarak Toptancı Hali’nde temizlik ve dezenfeksiyon işlemi gerçekleştirdiğini belirten Ankara Toptancı Hali Şube Müdürü Fatih Aydemir, “Toptancı Halimizi günlük ve haftalık olmak üzere temizlik, ilaçlama ve yıkama işlemlerine tabi tutuyoruz. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Mansur Yavaş hijyen konusunda oldukça duyarlı, kendisine bizlere verdiği destekten dolayı teşekkür ederim” dedi.

Toptancı Hali esnafı da pandemi döneminin başladığı ilk günlerden bugüne kadar hijyen çalışmalarından taviz vermediği için Ankara Büyükşehir Belediyesine şu sözlerle teşekkür etti:

-Faruk Duman: “Ankara Büyükşehir Belediyesi pandemi sürecinde düzenli olarak temizlik, ilaçlama ve yıkama işlemleri yapıyor. Bundan dolayı da bizler iş yerlerimize rahatça gidebilirken vatandaşlar da güvenli bir şekilde bir alışveriş yapabiliyor.”

-Mesut Şahin: “Ankara Büyükşehir Belediyesinin bugüne kadar yapmış olduğu hizmetlerden çok memnunuz ve halimizde hijyenik bir ortamda çalışmamıza yardımcı oluyorlar. Bunun için Başkanımız Mansur Yavaş’a teşekkür ederim.” 

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