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Haldun Boysan, Ankara'da son yolculuğuna uğurlandı

Nevşehir'in Ürgüp ilçesinde otel odasında geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden ünlü sanatçı Haldun Boysan (62), Ankara'da gözyaşları arasında toprağa verildi.
Haldun Boysan, Ankara'da son yolculuğuna uğurlandı

'Maria ile Mustafa' adlı dizinin çekimleri için Nevşehir'in Ürgüp ilçesinde bulunan ünlü oyuncu Haldun Boysan, 2 gün önce kaldığı otel odasında hareketsiz halde bulundu. İhbar üzerine otele gelen sağlık ekipleri Boysan'ın kalp krizi sonucu hayatını kaybettiğini belirledi. 

Ünlü oyuncunun cenazesi, Ürgüp Belediyesi morgunda yapılan işlemlerin ardından toprağa verilmek üzere Ankara'ya gönderildi.

Boysan için bu sabah Ahmet Efendi Camisi'nde düzenlenen cenaze törenine, ünlü oyuncunun ailesi ve yakınları katıldı. Beşiktaş bayrağı ve fuları konulan Haldun Boysan, kılınan cenaze namazının ardından Karşıyaka Mezarlığı'nda toprağa verildi.

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