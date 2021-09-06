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Halı saha ve yürüyüş yolları yenileniyor

Sincan Belediyesi vatandaşların güven içinde spor yapabilmeleri için 18 adet halı saha ile 8 yürüyüş yolunu sentetik çim döşeyerek yeniledi. 
Halı saha ve yürüyüş yolları yenileniyor

Sincan Belediyesi Sinan Şamil Sam Kapalı Spor Salonunu Sincan’a kazandırdı, 3 adet yarı olimpik yüzme havuzunun tamamlanması için tüm çalışmalar devam ediyor. Sincanlı vatandaşların sporla dolu dolu zaman geçirmeleri için parklardaki halı saha ve yürüyüş parkurları yenileniyor. 

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6 bin 803 metrekare alana sentetik çim serildi

2021 itibarıyla park sayısını 377’e çıkararak ilçenin yeşil alan miktarını arttıran Sincan Belediyesi, parklarda bulunan 18 adet halı saha ve 8 yürüyüş yolunu, toplamda 6 bin 803 metrekare alanı sentetik çim döşeyerek yeniledi. 
Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan, “Belediye olarak gençlerimizin, çocuklarımızın spor ve çeşitli aktivitelerle dolu dolu zaman geçirmeleri için büyük çaba sarf ediyoruz. Aynı zamanda vatandaşlarımızın huzur içinde vakit geçirdiği parklarda bakım ve onarım çalışmalarına devam ediyoruz. Ekiplerimiz parklarımızda bulunan 18 halı saha ve 8 yürüyüş yoluna sentetik çim döşeyerek yeniledi. Hemşerilerim gönüllerince spor yapabilirler.” ifadelerini kullandı.  


 

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