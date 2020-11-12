Halı sahanın kapısını çaldılar

Pursaklar Saray'da yakın zamanda hizmete açılan basketbol sahasının demir kapısı, kimliği belirsiz kişi veya kişilerce çalındı. Gazetemize konuşan bölge sakinleri, sahanın kapısını çalan hırsızlara tepki göstererek en kısa sürede yakalanmalarını istedi.

Pursaklar Saray Cumhuriyet Mahallesi'nde yakın zamanda hizmete açılan basketbol sahasının demir kapısı, kimliği belirsiz kişi veya kişilerce geçtiğimiz günlerde çalındı. Belediye Caddesi üzerindeki sahaya verilen bu maddi zarara bölge sakini büyük tepki gösterdi.

MAHALLE MUHTARINDAN ÇAGRI: GÖRENLER BİLDİRSİN

Pursaklar Saray Cumhuriyet Mahallesi Muhtarı Sinem Günal Koç, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Belediye Caddesi'nde yeni yapılan basketbol sahamızın kapısı sökülerek alınmıştır. Kimin yaptığını gören varsa lütfen bana veya belediyeye bildirsin" ifadelerini kullandı.

"EN KISA SÜREDE YAKALANSINLAR"

Hırsızlık olayına tepki gösteren bir mahalle sakini ise şunları söyledi: "Basketbol sahası bir ay önce yapılmıştı. Çocuklarımız burada oynuyor, spor yapıyor, eğlenceli vakit geçiriyor. Yeni açılan sahanın kapısının çalındığını fark ettik geçtiğimiz günlerde. Çocukların, gençlerin oyun oynadığı sahanın kapısına tenezzül ederek çalanları kınıyoruz. O demir kapıyı satsalar 5-10 lira eder. Bu kadar mı düştüler? Temennimiz bu olayı yapanların en kısa sürede yakalanmaları."

MERT YILMAZ/ILKSAYFA