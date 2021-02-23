  • BIST 1.518
  • Altın 410,235
  • Dolar 7,0650
  • Euro 8,5916
  • Ankara 9 °C
  • İstanbul 11 °C
  • İzmir 17 °C
  • Konya 8 °C
»

Halı ve tekstil malzemesi yüklü kamyonet yandı

OSMANİYE’de seyir halindeyken alev alan kamyonet kullanılmaz hale geldi, taşıdığı halı ve tekstil malzemesi yükü de tamamen yandı.
Halı ve tekstil malzemesi yüklü kamyonet yandı

D400 karayolu Tehçi köyü yakınlarında Mehmet Başak yönetimindeki 80 GN 663 plakalı halı ve tekstil malzemesi yüklü kamyonet, hareket halindeyken alev aldı. Kamyonetinin kasa kısmından dumanların yükseldiğini gören Başak, aracını emniyet şeridine çekerek itfaiyeye haber verdi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ekipler, kısa sürede aracın tamamını saran alevlere müdahale ederek söndürdü. Yangında araç kullanılmaz hale geldi, taşıdığı yük de neredeyse tamamen yandı.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Otomobil duvara çarptı: 1 ölü22 Şubat 2021 Pazartesi 22:24
  • Katı atık yangınında duman gökyüzünü kapladı22 Şubat 2021 Pazartesi 22:24
  • Otomobilin çarptığı elektrikli bisikletin sürücüsü öldü22 Şubat 2021 Pazartesi 19:29
  • İlçe merkezindeki 250 ton kar, kamyonlarla taşındı22 Şubat 2021 Pazartesi 19:27
  • Otomobille hafif ticari araç çarpıştı: 2’si çocuk 5 yaralı22 Şubat 2021 Pazartesi 19:27
  • Kopan yüksek gerilim hattını taşla kesmek isterken elektriğe kapıldılar22 Şubat 2021 Pazartesi 18:05
  • İspanya sınırında uçucu kül çuvalının içinden mülteci çıktı22 Şubat 2021 Pazartesi 18:01
  • Kurulum için çıktığı yüksek gerilim hattı direğinden düşerek, hayatını kaybetti22 Şubat 2021 Pazartesi 16:11
  • Kayak merkezlerinde en fazla kar kalınlığı 190 santimetreyle Kartalkaya'da ölçüldü22 Şubat 2021 Pazartesi 10:59
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Muhammed Emin Saraç için taziye mesajı20 Şubat 2021 Cumartesi 09:30
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti