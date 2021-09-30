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Halı yıkama firmasının minibüsü ve içindeki halılar küle döndü

ANTALYA’da halı yıkama firmasına ait minibüste seyir halindeyken yangın çıktı. İtfaiyenin 45 dakikalık çalışması sonucu söndürülebilen yangında minibüs kullanılamayacak hale gelirken, içerisinde bulunan halıların birçoğu yandı.
Halı yıkama firmasının minibüsü ve içindeki halılar küle döndü

Yangın, saat 20.30 sıralarında Konyaaltı ilçesi Molla Yusuf Mahallesi 1270 sokak üzerinde meydana geldi. Akın Çakmak yönetimindeki 07 K 6587 plakalı halı yıkama firmasına ait minibüsten, seyir halindeyken dumanlar yükselmeye başladı. Durumu fark eden Akın Çakmak, minibüsü hemen yolun kenarına çekerek bir taraftan yangını söndürmeye, bir taraftan da müşterilere ait olan halıları kurtarmaya çalıştı. Alevler kısa sürede bütün minibüsü ve içerisindeki halıları sardı. Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yaklaşık 45 dakikalık çalışmayla yangını söndürdü. Yangında minibüs kullanılamaz hale gelirken, içerisindeki halıların birçoğu küle döndü.

‘MÜŞTERİLERİN ZARARINI KARŞILAYACAĞIZ’

Akın Çakmak, "Hareket halindeydim ve birden dumanlar çıkmaya başladı. Aşağı inip bakacağım esnada alevler bir anda büyüdü ve engel olamadık. Zarar gören çok halı var, çoğunu kurtarmaya çalıştık ama kurtaramadıklarımız da var. Halılar müşterilere aitti. Şu an için zararı tahmin edemiyorum. Müşterilerin bir şekilde zararını karşılayacağız” dedi.

İtfaiye ekiplerinin soğutma çalışmalarını tamamlamasının ardından polis ve itfaiye ekipleri yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlattı.

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