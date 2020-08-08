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Haliç Köprüsü'ndeki bakım çalışmalarının ikinci etabı başladı

Haliç Köprüsü'nde ilk bölümü tamamlanan derz yenileme çalışmasının ikinci etabı saat 24.00'ten itibaren başladı.
Haliç Köprüsü'ndeki bakım çalışmalarının ikinci etabı başladı

Haliç Köprüsü'nde derz (iki köprüyü ayıran metal profil kısım) yenileme çalışması devam ediyor. Bu gece saat 24.00'ten itibaren başlayan, köprüde kullanım ömrünü tamamlamış, genleşmiş derzlerin yenilenmesi çalışmasının ikinci etabı, 14 Ağustos'ta tamamlanacak. 

Çalışma kapsamında, köprünün Edirnekapı-Okmeydanı istikametindeki 3 şeridinin sağdan 2 şeridi, 7 gün boyunca kapalı olacak. Trafik akışı tek şeritten sağlanıyor.

Sürücülerin alternatif güzergahları tercih etmeleri, trafik işaret ve işaretçilerine uymaları tavsiye ediliyor.

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