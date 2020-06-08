  • BIST 109.529
  • Altın 369,864
  • Dolar 6,7883
  • Euro 7,6727
  • Ankara 33 °C
  • İstanbul 26 °C
  • İzmir 28 °C
  • Konya 31 °C
»

Haliç'i çöplüğü çevirdiler

Koronavirüs kısıtlamasının kalkmasının ardından hafta sonu sahile akın edenler Haliç'i çöplüğü çevirdi.
Haliç'i çöplüğü çevirdiler

Koronavirüs kısıtlamalarının ardından normalleşme sürecinin başlamasıyla ilk hafta sonu Haliç kıyısı ve Galata köprüsüne yüzlerce kişi akın etti. Amatör balıkçılar ve sahile gelenlerin etkisiyle Galata Köprüsü'nün dibi çöplerle doldu. Atılan çöpler deniz yüzeyini kapladı. Bugün deniz yüzeyinde utandıran görüntüler oluştu.
 

DENİZ YÜZEYİ ÇÖPE DÖNDÜ

Ortaya çıkan manzara karşısında üzüntüsünü dile getiren Mehmet Salih, cep telefonuyla çektiği daha önce yunusları göstererek, "Dükkanlar kapalıyken bunlar vardı. Şimdi görüyorsunuz halini" dedi. Salih, "Maalesef bizim insanlarımız yapıyor bunu. Görgüsüz, medeniyetsiz insanlar yapıyor bunu. Belediyeyi arıyoruz ama bir saat sonra geliyor. O sırada çöpler açığa gidiyor zaten" diye konuştu. 

Muhammed Çağrı Aydın da, "Karantinadan çıkalı 10 gün olmadı. 10 gün içerisinde bu hale geldik. 2 aydır deniz temizlenmişti. Eskisinden daha kötü hale getiririz yakında. İnsan görünce içi acıyor. Görüntü kirliliği değil bu, başka bir şey. Bilerek yapıyorlar. Denizi berrak görmek zorlarına gidiyor herhalde. Bunun başka bir açıklaması olamaz. Yunusları bir daha göremeyeceğiz zaten. O şansı da elimizden alıyorlar" dedi.


 

"ŞU PİSLİKTE TURİST GELİP OTURMAZ"

Galata Köprüsü altında esnaflık yapan Şehmuz Yontürk ise, "Şu manzara belediyenin bir ayıbıdır. Gelip görmeleri lazım. Şu pislikte turist gelip oturmaz. Yemek sektörü var burada kimse gelip yemek yemez. Midesi bulanır" ifadelerini kullandı.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • ABD Büyükelçiliği önünde 'George Floyd' protestosu08 Haziran 2020 Pazartesi 16:24
  • Erbaş: İslamofobik saldırılarla mücadele edeceğiz08 Haziran 2020 Pazartesi 16:24
  • Çukurca'da PKK'nın kullandığı mağarada EYP ele geçirildi08 Haziran 2020 Pazartesi 16:23
  • Eski patronunu öldüren 16 yaşındaki zanlı yakalandı08 Haziran 2020 Pazartesi 16:21
  • Okul çatısında bulunan ABD'nin margarinleri incelemeye alındı08 Haziran 2020 Pazartesi 16:20
  • Niğde’de işçisini öldüren tarla sahibi yakalandı08 Haziran 2020 Pazartesi 16:18
  • Elazığ'da okulun çatısında bulunan ABD'nin gönderdiği yağlar analiz edilecek08 Haziran 2020 Pazartesi 16:11
  • MSB: Hakkari'de PKK'lı teröristlerce kullanılan iki girişli mağaradaki mühimmat ve patlayıcılar imha edildi08 Haziran 2020 Pazartesi 15:42
  • Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: Kuraklaşmış, çoraklaşmış yürekleri İslam'la yeşerteceğiz08 Haziran 2020 Pazartesi 15:29
  • AK Parti MKYK toplandı08 Haziran 2020 Pazartesi 15:03
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti