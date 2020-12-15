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Haliç’te martı ve kazların yemek yeme sırası görenleri şaşırtıyor

Yürüyüş yapmak için Alibeyköy’den Sütlüce sahile gelen Adem Yavuzdoğan’ın pastane ve fırınlardan topladığı bayat ekmekler yıllardır martı ve kazlara sabah kahvaltısı oluyor.
Haliç’te martı ve kazların yemek yeme sırası görenleri şaşırtıyor

10 yıldır sabah yürüyüşü yapmak için Alibeyköy’den Sütlüce sahiline gelen Adem Yavuzdoğan isimli vatandaş, martı ve kazlar ile yaptığı iletişim görenleri hayran bırakıyor. 10 yıldır her sabah pastane ve fırınlardan topladığı bayat ekmekler ile sahile gelen Yavuzdoğan, ekmekleri büyük bir özenle ile martı ve kazlara atıyor. Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı’nın sosyal medya hesabından martıların yemek yemek için sıraya girdiği anları “Asırlar öncesinden Hz. Ömer, ‘Dağlara buğdaylar serpin. Müslüman ülkede kuşlar aç demesinler.’ sözünün tezahürüne şahit olduk bugün Haliç'te. İyi ki böyle güzel insanlar var, yoksa nasıl buz tutardı kalplerimiz” notuyla paylaştı. Gel gel çağrısına duyarsız kalmayan kazlar, karşı adadan tek sıra halinde geliyorlar. Yine karınlarını doyurduktan sonra tek sıra halinde geriye dönüyorlar. Sonra başka bir grup geliyor. 10 yıldır kazları ve martıları beslediğini ifade eden Adem Yavuzdoğan, “İyilik yapan iyilik bulur” dedi.


 

“SESİMİ DUYDUKLARI ZAMAN HER SABAH GELİYORLAR”


 

Sesini duyduklarında geldiklerini belirten Adem Yavuzdoğan, ”Ördekleri ve kazları besliyorum. 10 seneden beri geliyorum. Yürüyüşe gittim. Bir seferinde çok az bir ekmek getirdim. Çoğaldılar. Şimdi sesimi duydukları zaman her sabah geliyorlar. Seslenince karşı adadakilerin hepsi buraya geliyor. Ördekleri kazları hepsini besliyorum. Alibeyköy’den geliyorum. 130 taneye kadar saydım. Daha sonra sayamadım. Karnını doyuran gidiyor. Karnı aç olan geliyor” dedi.

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