Halil Kumova kimdir, neden öldü?

Usta oyuncu Halil Kumova, Malatya’da çekimleri devam eden ‘Zalo’ isimli sinema filminin setinde aniden rahatsızlanarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Türk sinemasının usta oyuncusu Halil Kumova, Malatya’nın Yeşilyurt ilçesinde ‘Zalo’ adlı sinema filminin çekimleri devam ederken sette aniden hastalanarak vefat etti.

Halil Kumova rahatsızlığı sonrası Turgut Özal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadığı bildirildi. Oyuncu Halil Kumova'nın ilk tetkiklerde zatürreye bağlı solunum yetmezliği sebebiyle hayatını kaybettiği belirtildi.

Halil Kumova kimdir?

Tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu olan Halil Kumova, 23 Mart 1956’da Bursa'da dünyaya geldi.

Uzun süre Bursa Devlet Tiyatrosunda sözleşmeli çalıştıktan sonra 2000 yılında İstanbul'a yerleşen Halil Kumova, bu tarihten itibaren film ve dizilerde oynamaktaydı. Şimdiye kadar 100'e yakın film ve dizide rol aldı.