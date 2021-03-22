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Halil Şıvgın Hastanesi’nin büfe ve kafeteryası kiraya verilecek

Ankara ilçesi Çubuk’taki Halil Şıvgın Devlet Hastanesi’nin, ihale ile büfe ve kafeteryası 3 yıllığına kiraya verilecek.
Halil Şıvgın Hastanesi’nin büfe ve kafeteryası kiraya verilecek

Basın İlan Kurumu’nun ilan portalı ilan.gov.tr’de yayınlanan ilana göre, Ankara ilçesi Çubuk’taki Halil Şıvgın Devlet Hastanesi’nin, ihale ile büfe ve kafeteryası 3 yıllığına kiraya verilecek.

Kiraya verilecek olan yerler şöyle: Acil Servis Girişi 9 m² Büfe Yeri ve Poliklinik Girişi 96 m² Kafeterya Yeri (65 m²’si Kapalı Alan, 31 m²’si Açık Alan Toplam 96 m²) 

Toplam büyüklükleri 105 metre kare olan büfe ve kafeterya 3 yıllığına kiraya verilecek.

İhale ve Teklif Açma Tarihi: 01.04.2021

İlanın detayları için TIKLAYIN

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Gazeteilksayfa.com

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