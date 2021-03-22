Halil Şıvgın Hastanesi’nin büfe ve kafeteryası kiraya verilecek

Ankara ilçesi Çubuk’taki Halil Şıvgın Devlet Hastanesi’nin, ihale ile büfe ve kafeteryası 3 yıllığına kiraya verilecek.

Basın İlan Kurumu’nun ilan portalı ilan.gov.tr’de yayınlanan ilana göre, Ankara ilçesi Çubuk’taki Halil Şıvgın Devlet Hastanesi ’nin, ihale ile büfe ve kafeteryası 3 yıllığına kiraya verilecek.

Kiraya verilecek olan yerler şöyle: Acil Servis Girişi 9 m² Büfe Yeri ve Poliklinik Girişi 96 m² Kafeterya Yeri (65 m²’si Kapalı Alan, 31 m²’si Açık Alan Toplam 96 m²)

Toplam büyüklükleri 105 metre kare olan büfe ve kafeterya 3 yıllığına kiraya verilecek.

İhale ve Teklif Açma Tarihi: 01.04.2021

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