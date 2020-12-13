Halıların desen ve motiflerini inceledi

Öz İplik İş Sendikası, Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın katkılarıyla "Anadolu'nun Kadim Dili: Halı Dokuma (Bergama Yunt Dağı)" adlı bir proje yürüterek, Bergama yöresindeki el dokuması halıların desen ve motiflerini araştırdı.

İzmir / Bergama Yunt Dağı ve çevresinde yapılan el dokuma halıların motiflerini sözlü ve yazılı kaynaklardan tespit ederek kayıt altına alan Öz İplik İş Sendikası, dokumacılıkla aktarılan kültürel mirasın tanıtılmasına yönelik bir kitap ve belgesel hazırladı.



Öz İplik İş Sendikası, 2020 yılının Mart ayında yürütmeye başladığı proje ile Temmuz ayında İzmir Bergama ve bağlı köylerinde alan araştırmasına çıkarak, Yağcıbedir, Kozak ve Yuntdağ bölgesinde Yukarıbey, Karaveliler, Çamavlu, Samanlık, Çağlayan, Seklik, İsmailli, Atçılar Mahallesi/Köyü’nde araştırma yaptı.

Köy evlerinin, muhtarlıkların, camiilerin gezildiği, avlusunda dokuma tezgâhı bulunan evlerin ziyaret edildiği, çeyiz sandıklarının açıldığı araştırmada, yüzlerce halı tespit edilmiş ve benzer örnekler dikkate alınarak 94 adet dokuma halı incelemeye alınmıştır. Bu halılar “Çözgüden Düğüme, Düğümden Motife Bergama Halıları” adıyla kitaplaştırılmış ve aynı isimdeki belgeselde yer almıştır.

Öz İplik İş Sendikası Genel Başkanı Rafi AY, yürütülen proje ile ilgili şu açıklamalarda bulundu:

“Öz İplik İş Sendikası olarak, çalışmalarımızda ilkeli birlikteliklere imza atan ve kurumsal işbirliğine önem veren bir sendikayız. Toplumda farkındalık oluşturan, çalışanları, üyelerimizi bilinçlendiren çalışmalarımızın yanı sıra ülkemizin ve kültürümüzün sahip olduğu kadim sanatları kayıt altına alarak, atalarımızın bizlere olan mirasını gelecek kuşaklara aktarmak amacıyla da çalışmalar yapmaya karar verdik.

Sendikamız “Anadolu’nun Kadim Dili: ‘Halı Dokuma’ (Bergama Yunt Dağı” projesi ile, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın katkılarıyla, Türkiye’nin geleneksel halı dokumacılığının motifler, desenler ve renkler ile oluşturulan anlamsal derinliklerinin tespit edilmesi, yorumlanması ve gelecek kuşaklara aktarılması noktasında önemli bir projeye imza atmıştır.

Türkiye’de halı dokumacılığı, kadim bir sanat ve zanaat dalıdır ve uluslararası boyutta ülkemizi temsil gücüne sahip bir kültürel verimliliği ifade etmektedir. Türk halkının geleneksel el sanatının, Anadolu’nun binlerce yıllık tarihinden gelen çeşitli uygarlıkların kültür mirasıyla yorumlandığı ve kendi öz değerlerini zengin bir içerikle çeşitlendirdiği bu kültürel verimlilik projemizin çıkış noktası olmuştur.

Öz İplik İş Sendikası olarak, günümüzde unutulmaya yüz tutan halı dokumacılığında kullanılan motif ve desenleri kayıt altına alınmanın, hazırladığımız kitap ve belgeselimizle ülkemizin geleneksel halı dokumacılığıyla aktardığı kültürel mirası gelecek kuşaklara aktarmanın, toplumumuzda geleneksel halı dokumacılığına dair farkındalık oluşturmanın, genç neslin bu alana ilgisini sağlanmanın ve geleneğin ustalarının desteklenmesine katkıda bulunmanın gururu ve mutluluğunu yaşıyoruz.

Projemizle farklı coğrafi özelliklere ve kültüre sahip Türkiye’nin farklı bölgelerinde araştırmamızı gerçekleştirecekken ve kapsamı biraz daha genişken, tüm dünyayı saran koronavirüs engeliyle karşılaştık ve bir bölgede çalışmalarımızı gerçekleştirdik.

Projemizin hayata geçirilmesinde desteklerini bizden esirgemeyen T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığımıza, kıymetli hocalarımıza, Bergama’da irtibata geçtiğimiz kamu kurum ve kuruluşları ile gönlü geniş tüm yöre halkına sonsuz teşekkürlerimizi sunuyoruz.”