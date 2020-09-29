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Halilcan sokak köpeklerinden kaçarken kazada öldü; o anlar kamerada

Halilcan sokak köpeklerinden kaçarken kazada öldü; o anlar kamerada
İzmir'in Bergama ilçesinde, Halilcan Gürgen (14), bisikletiyle gezerken kendisine saldıran sokak köpeklerinden kaçmak isterken park halindeki kamyonete çarpıp, yaşamını yitirdi. 

Bergama ilçesinde yaşayan Farika ve İsmail Gürgen çiftinin iki çocuğundan Halilcan Gürgen, 20 Eylül Pazar günü bisikletiyle gezerken kendisine saldıran sokak köpeklerinden kaçmak isterken park halindeki kamyonete çarpıp, yaşamını yitirdi. Oğlunu kaybetmenin acısını yaşayan Farika Gürgen, "Halilcan, olayın yaşandığı gün, 'Anne, dışarı çıkıp bisiklet sürmek istiyorum' dedi. Evin yakınında 3 köpek bacağına yapışmış. Bana arkadaşı anlattı. Tek eliyle bisikleti sürerken okulun önünde başka bir köpek de önüne çıkmış. Korkup, park halindeki kamyonete çarpmış. Çevredekiler, ambulans çağırmış. Bergama Devlet Hastanesi'ne götürmüşler. Oğlumu, sedyede yatarken hastanede gördüm. Film çektiler, MR çekildi. Başı şişmişti. Ağzından burnundan kan geliyordu" dedi.

IZMIR'DE SAYILARI HER GECEN GUN ARTAN SOKAK KOPEKLERI BERGAMA'DA YASAYAN 14 YASINDAKI HALILCAN GURGEN'IN (FOTOGRAFTA) OLUMUNE NEDEN OLDU. UZUN SUREDIR SOKAK KOPEKLERINDEN KORKTUGUNU ANLATAN HALILCAN, BISIKLETIYLE GEZINTIYE CIKTIGI SIRADA KOPEKLERDEN KORKUP PARK HALINDEKI KAMYONETE CARPTI. YASAMINI YITIREN HALILCAN'IN ANNESI FARIKA GURGEN, KOPEKLERDEN BIKTIKLARINI BELIRTEREK BELEDIYE KUPESINI TAKIP SALIYOR SOKAGA. HERKES SIKAYET EDIYORDU. OLAN BENIM EVLADIMA OLDU. BASKA COCUKLAR GITMESIN DEDI. (FOTO: NEVRA UCKAC / IZMIR DHA)

Oturdukları mahallede çok sayıda sokak köpeği olduğunu söyleyen Gürgen, sayıları her geçen gün artan köpeklerin vatandaşları rahatsız ettiğini ifade etti. Oğlu Halilcan'ın da sokak hayvanlarından şikayet ettiğini anlatan anne Farika Gürgen şöyle devam etti:

"Burada sokak köpekleri çok oluyor. Her gün 7- 8 köpek görüyorum. Hatta oğlum 'Anne, bıktım artık bu köpeklerden. Belediyeye söyleyelim bunları toplasın' diyordu. Hatta köpeğin birinin kendisine musallat olduğunu ve ondan kurtulmak istediğini anlatıyordu. Bazen ben de pazar dönüşü sinsice peşime takılmasından rahatsız oluyordum. Belediye küpesini takıp, salıyor sokağa. Herkes şikayet ediyordu. Olan benim evladıma oldu. Başka çocuklar gitmesin. Bütün arkadaşları, gelip, benimle ağladı. Başka evlatlara bir şey olmasın."

'HAYVANLARA KARŞI DEĞİLİZ'

Halilcan Gürgen'in dayısı Yasin Zengin (53) ise hayvanları sevdiklerini ancak denetim istediklerini söyledi. Zengin, "Hepimiz hayvanseveriz. Kimse hayvanlara karşı değil. Yetkiliyle konuştum. Sokak köpeklerini toplasalar bile en fazla 15 gün tutabildiklerini söyledi. Ama bizim çocuğumuz köpek nedeniyle öldü. 20 gündür aynı köpek peşindeydi. En azından onu alabilirlerdi. Halilcan hızla inerken pedal da çevirmiş korkusundan" dedi.

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