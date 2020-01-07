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Halim Çakır kimdir? Halim Çakır'ın Biyografisi

Halim Çakır kimdir? Halim Çakır'ın Biyografisi
Halim Çakır kimdir? Halim Çakır'ın Biyografisi

Doğum Yeri : Kırşehir/ Türkiye

Doğum Tarihi : 1.1.1953 -

1953 yılında Kırşehir Mucur/Kızıldağ Yeni yapan köyünde doğdu.

İlkokulu köyünde bitirdi. 1973 yılında Yozgat İmam Hatip Lisesi'nden mezun olan Çakır Kırşehir merkezden 3 yıl İmam-Hatiplik yaptıktan sonra, Kayseri Erciyes Üniversitesi İlahiyat Fakültesinden mezun oldu. Bu arada birçok sosyal faaliyetlere öncülük etti.

Daha sonra sırasıyla Fatsa İmam Hatip Lisesi ve Bolu 50.Yıl Ortaokulunda öğretmenlik yapan Çakır, 1985 yılında Niğde Merkez İmam Hatip Lisesi Müdürlüğü,1989 yılında Kırşehir Merkez İmam Hatip Lisesi Müdürlüğü görevine atanandı.

Çakır, 1991 yılında Refah Partisinden Kırşehir Millet vekili 1994 yılında yine Refah Partisinden Kırşehir Belediye Başkanı adayı oldu.

Daha sonra Kırşehir ve mucur Endüstri Meslek Lisesinden Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmenliği yapan Çakır, 1997 yılında Kültür Bakanlığı Ankara Çankaya Sevgi Kütüphanesine Müdür olarak atandı. Atanan Çakır, aynı yıl içerisinde , Eti Holding A.Ş. Genele müdürlüğünden Basın, Yayın, Halkla İlişkiler Müdürü oldu.

28 Şubat furyasından herkes gibi mağduriyetten nasibini alan Çakır, Mardin ‘in Mazıdağ ‘ına daha sonra Balıkesir-Bandırma’ya zorunlu tayini çıkartıldı.

Daha sonra tekrar Eti Holding Genel Müdürlüğüne uzman olarak döndü. Ak Parti’nin kuruluşuyla birlikte, Refah ve Fazilette kaldığı yerden Ak Parti saflarında siyasete devam etti.2002 yılında Ak Parti’den Kırşehir milletvekili aday adayı 2004 yılında Kırşehir Belediye Başkanı oldu.

Bu görevini 2009 yılına kadar sürdürdü.Enerji Bakanlığı YEAŞ Genel Müdürlüğünde Yönetim Kurulu Üyeliği görevinde bulundu.

Şu anda Atatürk Bulvarı 167/4 Çankaya/Ankara adresinde Belediye Başkanları Birliği Yönetim Kurulu üyesi olarak geçmiş ve mevcut belediye başkanlarına hizmet etmek amacıyla bu görevine devam ediyor.

Halim Çakı evli ve dört çocuk babasıdır.

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