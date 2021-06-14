Halim Çakır'dan Kırşehirliler Vakfına ziyaret

Belediye Başkanları Birliği Genel Sekreteri ve 2004-2009 yıllarında Kırşehir Belediye Başkanlığı yapan Halim Çakır, bir süre önce Kırşehirliler Vakfı Başkanlığına seçilen Av. Sevilay Aslan'a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Halim Çakır'ın ziyaretinde; Kırşehirliler Vakfı Yönetim Kurulu üyesi Zeki Yürekli, AK Parti Kaman kurucu ilçe Baskanı İbrahim Sever, İlk Sayfa Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Adem Orman, Kırşehirspor eski Başkanlarından Nedim Yüksel Çakır da yer aldılar.

Samimi bir havada geçen ziyarette Kırşehirliler Vakfı Başkanı Av. Sevilay Aslan; "Kırşehirli hemşehrilerimizi ve Sayın Başkanımız Halim Çakır beyi vakfımızda ağırlamaktan çok mutlu olduk. Bundan sonrada Kırşehirliler olarak organize hareket ederek; şehrimize ve hemşehrilerimize layık olmaya çalışacağız" dedi.

2004-2009 yıllarında Kırşehir Belediye Başkanlığı yapan Halim Çakır da; "Kırşehirliler Vakfı Başkanlığına seçilen Sevilay hanıma öncelikle hayırlı olsun dileklerimi sunuyor ve başarılar diliyorum. Burada hemşehrimizi omuz omuza görmekten çok mutluyuz. Temenni ediyorum ki bu birliktelik; tüm Kırşehir sivil toplum temsilciliklerimizle beraber yürütülür. Zaten Sevilay hanımın da bu yönde çalışmaları olacağını öğrenmiş olmak beni fazlasıyla mutlu etti. Bu vesileyle Sevilay hanımın şahsında Kırşehirliler Vakfı yönetimine seçilen tüm hemşehrilerimizi de kutluyor, başarılar diliyorum. Bugün burada; Belediye Başkanlığımız döneminde Kırşehir'e doğalgaz gelmesinde önemli katkıları olan BOTAŞ Daire Başkanlarımızdan Zeki Yürekli beyi de görmekten oldukça bahtiyarım, kendisi memleketimize hizmet eden ancak mütevazı kişiliği ile bunu öne çıkarmayan değerli bir hemşehrimizdir. Zeki bey gibi inşallah Kırşehir'e hizmet eden tüm hemşehrilerimiz de her alanda bu birlikteliği sürdürür " dedi.

Belediye Başkanları Birliği Genel Sekreteri ve eski Kırşehir Belediye Başkanı Halim Çakır ziyaretin sonunda; üzerinde Allah'ın 99 güzel isminin yer aldığı bir tabloyu Kırşehirliler Vakfı Başkanı Sevilay Aslan'a hediye etti.