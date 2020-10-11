Halk Ekmek, Başkent yollarında

Üretimini gerçekleştirdiği doğal ve lezzetli ürünleri Halk Ekmek Büfeleri, Fabrika Satış Mağazaları ve Başkent Market aracılığıyla vatandaşlarla buluşturan Halk Ekmek şimdi de mobil fırınıyla ilçe ilçe dolaşarak daha fazla vatandaşa ulaşmayı amaçlıyor.

ÜRÜNLERİN ÜRETİM AŞAMASINI ŞEFFAF ŞEKİLDE VATANDAŞLAR İZLEYEBİLİYOR

Halk Ekmek Fabrikası’nın deprem ve doğal afetlerde vatandaşlara sıcak ekmek üretimi yapan mobil ekmek fırını Başkent’te ilçeleri gezerek el değmeden hijyenik ortamda nasıl üretim yapıldığını şeffaflık ilkesi doğrultusunda vatandaşlara gösteriyor.

Deprem gibi doğal afetler döneminde kullanılan mobil ekmek fırınları ile kendi ürettiği ürünlerin tanıtımını da yapan Halk Ekmek, Altındağ, Keçiören ve Yenimahalle’den sonra Demetevler’de de vatandaşla buluştu.

HALK EKMEK SAĞLIKLI ÜRÜN ÇEŞİTLİLİĞİ İLE DİKKAT ÇEKİYOR

Halk Ekmek Fabrikası’nda hijyenik koşullarda el değmeden üretilen ürünlere her geçen gün yenilerinin eklendiğini belirten Ankara Halk Ekmek Fabrikası Genel Müdürü Dr. Hüseyin Velioğlu, sağlıklı ürünlerin Başkentliler tarafından yoğun şekilde tüketildiğine dikkat çekti:

“38 yıldır kaliteden ödün vermeden üretim gerçekleştiriyoruz. Tüm ekmek çeşitlerinde yeni eklenenlerle birlikte hiçbir katkı maddesi bulunmuyor. Ankaralı vatandaşlarımız sofralarına giren katkısız ekmekleri ve diğer ürünleri gönül rahatlığıyla tüketebilir. Mobil ekmek fırınımız 17 Ağustos 1999’da İzmit Gölcük’te meydana gelen deprem başta olmak üzere yurt içi ve yurt dışında gerçekleşen birçok doğal afette mağdur olan vatandaşlarımıza sıcak ekmek üretimi yaptı. Fırınımız en son Elazığ’da yaşanan depremde hizmet verdi. Bizler fırınımızı Başkentli vatandaşlarımıza da tanıtmak istedik. Mobil ekmek fırınımızı ilçelere ve semtlere götürerek hem tanıtımını yapıyor hem de sıcak ekmekleri vatandaşlarımızla buluşturuyoruz.”

MOBİL FIRIN DOĞAL AFETLER İÇİN HAZIRDA BEKLİYOR

Ankara Halk Ekmek Fabrikası’nın mini ölçeği konumda olan mobil ekmek fırını doğal afetlerde olay yerine anında intikal ederek vatandaşların mağduriyetini gidermek için sıcacık ekmek üretimi gerçekleştiriyor.

Bütçe dostu ekmekleri severek tükettiklerini belirten Demetevler sakinlerinden Hüseyin Keskin, “Halk ekmek ürünlerinden çok memnunuz. Mobil fırında sıcacık ekmeklerin nasıl üretildiğini de açık şekilde izledik. Emeği geçen herkese teşekkür ederiz” derken, Yurdanur Ekte adlı bir başka vatandaş da, “Büyükşehir Belediyesinin hizmetlerinden zaten çok memnunuz. Mobil fırını görünce ihtiyacım olan sıcak ekmeği alma fırsatı buldum” dedi.