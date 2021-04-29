  • BIST 1.402
  • Altın 467,689
  • Dolar 8,2240
  • Euro 9,9640
  • Ankara 19 °C
  • İstanbul 12 °C
  • İzmir 23 °C
  • Konya 18 °C
»

Halk Ekmek Büfe sayıları artıyor

Ankara Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek Fabrikası, sağlıklı, hijyenik ve uygun fiyatlarda ürettiği ekmek ve unlu mamulleri Başkentlilerle buluşturmaya devam ediyor.
Halk Ekmek Büfe sayıları artıyor

Büyükşehir Belediyesi Başkentlilerin severek tükettiği Halk Ekmek ürünlerini daha çok vatandaşa ulaştırmak için büfe ağını genişletiyor.

Halk Ekmek Fabrikası 30 Nisan 2021 tarihinde 8’i ilk kez açılacak toplam 11 büfe için noter huzurunda kura çekilişi gerçekleştirecek.

KENT GENELİNDE HALK EKMEK BÜFE SAYISI 417’YE YÜKSELECEK    
Yeni açılacak yerlerle birlikte Ankara’daki halk ekmek satış büfesi sayısı 409’dan 417’ye yükselmiş olacak.

11 Halk Ekmek Büfesi kura çekilişi, 30 Nisan’da saat 14.00’da Halk Ekmek Fabrikası Konferans Salonu’nda Covid-19 salgını nedeniyle dijital ortamda düzenlenecek. Hak sahiplerine 2’şer yıllığına kiralanacak büfelerde, Halk Ekmek Fabrikası’nın el değmeden ve hijyenik koşullarda ürettiği ekmek ve unlu mamullerinin satışı yapılacak.

Çankaya, Etimesgut, Sincan, Yenimahalle, Keçiören, Polatlı ile Haymana’da aralarında sözleşme süresi sona erenlerle birlikte 11 büfe çekilişine katılmak için 364 vatandaş başvuruda bulundu. Çekiliş sonucunda Çankaya’da 1, Etimesgut’ta 2, Sincan’da 2, Yenimahalle’de 2, Keçiören’de 2, Haymana’da 1, Polatlı’da ise 1 Halk Ekmek Büfesi yeni sahiplerine tahsis edilecek.

dr.-huseyin-velioglu-001.jpg

HALK EKMEK BÜFELERİ BAŞKENTLİNİN EKMEK TEKNESİ OLDU
Ankara Halk Ekmek Fabrikası Genel Müdürü Dr. Hüseyin Velioğlu, Başkentlilerin ekmek teknesine dönüşen halk ekmek büfelerinde hizmet kalitesini artırdıklarını belirterek, şu bilgileri verdi:
“Biz Halk Ekmek büfelerini işletenleri ‘uç beylerimiz’ olarak görüyoruz. Halk Ekmek büfeleri bizim için çok önemli. Tüm Halk Ekmek büfe işletmecileri ile hizmet kalitesinin artırılması için geçtiğimiz yıl temmuz ayında Halk Ekmek Genel Müdürlüğü’nde gruplar halinde toplantılar gerçekleştirdik. Pandemi döneminde başta hijyen tedbirleri olmak üzere tüketici memnuniyeti, güler yüzlü hizmet anlayışı ve onların sorunlarına kadar birçok konuyu masaya yatırdık. Önümüzdeki süreçte ilçe ilçe bu toplantıları sürdürmeyi planlıyoruz. Şu an salgın nedeniyle önceliğimiz büfelerimizde hijyen tedbirlerini en üst seviyede tutmak. Bu yönde denetim ve kontrollerimizi sürekli yapıyoruz.”

Vatandaşlardan Başkent 153’e gelen şikayet ve önerileri de anında incelediklerini belirten Velioğlu, yönetmeliğe aykırı davrandığını tespit edilen büfe işletmecilerini önce uyardıklarını şikayetin devam etmesi halinde ise sözleşmesinin fesh edildiğini söyledi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Pazarcılık yapan kişinin üzerinden 840 adet 'uyuşturucu hap' çıktı29 Nisan 2021 Perşembe 09:21
  • Bağış tutarı 14 milyon TL’yi geçti.29 Nisan 2021 Perşembe 04:22
  • Başkan Ertuğrul Çetin SMA Hastası Bedia Ferhan’a Misafir Oldu29 Nisan 2021 Perşembe 03:29
  • Gündüz Çocuk Bakımevleri kapılarını açmaya hazırlanıyor29 Nisan 2021 Perşembe 02:21
  • Ramazan’da ihtiyaç sahiplerine sıcak servis29 Nisan 2021 Perşembe 01:23
  • Maske ve dezenfektan dağıtımına hız verildi29 Nisan 2021 Perşembe 00:30
  • Biogaz ile ekonomiye katkı29 Nisan 2021 Perşembe 00:28
  • Hayvanları besleme timi kuruldu29 Nisan 2021 Perşembe 00:27
  • Huzurevi’nde ikinci doz aşıları tamam29 Nisan 2021 Perşembe 00:27
  • Büyük pazar dualar eşliğinde açılıyor29 Nisan 2021 Perşembe 00:26
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti