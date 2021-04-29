Halk Ekmek Büfe sayıları artıyor

Ankara Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek Fabrikası, sağlıklı, hijyenik ve uygun fiyatlarda ürettiği ekmek ve unlu mamulleri Başkentlilerle buluşturmaya devam ediyor.

Büyükşehir Belediyesi Başkentlilerin severek tükettiği Halk Ekmek ürünlerini daha çok vatandaşa ulaştırmak için büfe ağını genişletiyor.

Halk Ekmek Fabrikası 30 Nisan 2021 tarihinde 8’i ilk kez açılacak toplam 11 büfe için noter huzurunda kura çekilişi gerçekleştirecek.

KENT GENELİNDE HALK EKMEK BÜFE SAYISI 417’YE YÜKSELECEK

Yeni açılacak yerlerle birlikte Ankara’daki halk ekmek satış büfesi sayısı 409’dan 417’ye yükselmiş olacak.

11 Halk Ekmek Büfesi kura çekilişi, 30 Nisan’da saat 14.00’da Halk Ekmek Fabrikası Konferans Salonu’nda Covid-19 salgını nedeniyle dijital ortamda düzenlenecek. Hak sahiplerine 2’şer yıllığına kiralanacak büfelerde, Halk Ekmek Fabrikası’nın el değmeden ve hijyenik koşullarda ürettiği ekmek ve unlu mamullerinin satışı yapılacak.

Çankaya, Etimesgut, Sincan, Yenimahalle, Keçiören, Polatlı ile Haymana’da aralarında sözleşme süresi sona erenlerle birlikte 11 büfe çekilişine katılmak için 364 vatandaş başvuruda bulundu. Çekiliş sonucunda Çankaya’da 1, Etimesgut’ta 2, Sincan’da 2, Yenimahalle’de 2, Keçiören’de 2, Haymana’da 1, Polatlı’da ise 1 Halk Ekmek Büfesi yeni sahiplerine tahsis edilecek.

HALK EKMEK BÜFELERİ BAŞKENTLİNİN EKMEK TEKNESİ OLDU

Ankara Halk Ekmek Fabrikası Genel Müdürü Dr. Hüseyin Velioğlu, Başkentlilerin ekmek teknesine dönüşen halk ekmek büfelerinde hizmet kalitesini artırdıklarını belirterek, şu bilgileri verdi:

“Biz Halk Ekmek büfelerini işletenleri ‘uç beylerimiz’ olarak görüyoruz. Halk Ekmek büfeleri bizim için çok önemli. Tüm Halk Ekmek büfe işletmecileri ile hizmet kalitesinin artırılması için geçtiğimiz yıl temmuz ayında Halk Ekmek Genel Müdürlüğü’nde gruplar halinde toplantılar gerçekleştirdik. Pandemi döneminde başta hijyen tedbirleri olmak üzere tüketici memnuniyeti, güler yüzlü hizmet anlayışı ve onların sorunlarına kadar birçok konuyu masaya yatırdık. Önümüzdeki süreçte ilçe ilçe bu toplantıları sürdürmeyi planlıyoruz. Şu an salgın nedeniyle önceliğimiz büfelerimizde hijyen tedbirlerini en üst seviyede tutmak. Bu yönde denetim ve kontrollerimizi sürekli yapıyoruz.”

Vatandaşlardan Başkent 153’e gelen şikayet ve önerileri de anında incelediklerini belirten Velioğlu, yönetmeliğe aykırı davrandığını tespit edilen büfe işletmecilerini önce uyardıklarını şikayetin devam etmesi halinde ise sözleşmesinin fesh edildiğini söyledi.