Halk Ekmek Büfe sayıları artıyor

Ankara Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek satış büfelerinin sayısı çevre ilçelerde de her geçen gün artıyor.

Halk Ekmek Fabrikası; Kahramankazan (1), Elmadağ (2), Ayaş (1), Çubuk (2), Akyurt (1) ve Kızılcahamam (1) ilçesinden sonra Polatlı (4) ve Temelli’de (1) yeni satış büfeleri açmaya hazırlanıyor. Noter huzurunda çekilişi yapılan büfelerin önümüzdeki günlerde hizmet vermesi bekleniyor.

Ankara Halk Ekmek Fabrikası ilk kez Polatlı ve Temelli ilçelerinde ekmek satış büfesi açmaya hazırlanırken, Yenimahalle’de 4, Çankaya’da 4, Altındağ’da 1, Etimesgut’ta 3, Keçiören’de 7, Mamak’ta 2, Sincan’da 1 adet satış büfesi hizmet vermeye başlayacak.