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Halk Ekmek büfeleri yeni sahiplerini buldu

Ankara Halk Ekmek, boş durumda bulunan ve sözleşmesi sona eren 45 Halk Ekmek satış büfesinin yeni sahiplerini düzenlediği kura çekilişiyle belirledi.
Halk Ekmek büfeleri yeni sahiplerini buldu

Koronavirüs tedbirleri kapsamında vatandaşların katılımına kapalı olarak yapılan kura çekimi, Ankara Büyükşehir Belediyesinin sosyal medya hesapları, Youtube kanalı ve ABB TV'den canlı olarak yayınlandı.

Pandemi nedeniyle 65 yaş ve üstü vatandaşlar kuraya dahil edilmezken, çeşitli ilçelerden 467 vatandaşın ismi asil ve yedek olmak üzere çekilişte yer aldı.

Ekmek Satış Büfeleri için; Altındağ 2, Çankaya 5, Çubuk 1, Etimesgut 2, Gölbaşı 1, Keçiören 8, Mamak 7, Pursaklar 1, Sincan 7 ve Yenimahalle 11 olmak üzere ilçelere göre yapılan kura çekilişi bilgisayar ortamında gerçekleştirildi.

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Halk Ekmek Satış ve Pazarlama Müdürü Bahattin Murat Akbaş düzenlenen kura çekilişiyle ilgili olarak şunları söyledi:
“45 tane Halk Ekmek Satış Büfesinin çekilişini yaptık ve yeni sahiplerini belirledik. Ankara Büyükşehir Belediyesi olarak Başkanımız Sayın Mansur Yavaş'ın şeffaf belediyecilik ilkesi anlayışıyla çekilişimizi noter huzurunda otomatik sistemle ve canlı yayında gerçekleştirdik. Koronavirüs tedbirleri kapsamında çekilişe hak kazanan vatandaşlarımızı buraya davet edemedik. Kazananlara hayırlı olsun diyoruz.”

Kura sonrası sözleşme imzalayacak vatandaşlara büfeleri en kısa sürede teslim edilecek. 

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