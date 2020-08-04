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Halk Ekmek kalitesi Polatlı'da

Polatlı’nın ilk Halk Ekmek Büfeleri hizmet vermeye başladı. Yapılan kura çekilişi sonrası boş durumda olan ya da sözleşmeleri sona eren 27 Halk Ekmek Satış Büfesini teslim almaya başlayan yeni işletmeciler de işbaşı yaptı.
Halk Ekmek kalitesi Polatlı'da

   Kaliteli ürünleri ve uygun fiyatları ile Başkentlilerin vazgeçilmezi olan Halk Ekmek, şehir merkezinin dışında çevre ilçelerde de severek tüketiliyor. 
   Başkent’in birçok noktasında hizmet veren Halk Ekmek, vatandaşlardan gelen yoğun talep nedeniyle çevre ilçelerde de hizmet ağını genişletiyor. 
   Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, seçim vaatleri arasında yer alan Polatlı ilçesine Halk Ekmek Büfesi açacağı yönündeki sözünü unutmadı. Başkan Yavaş’ın talimatıyla Kurban Bayramı öncesi Polatlı’da iki ayrı noktada Halk Ekmek Büfesi hizmete açıldı.

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POLATLI’DA YENİ AÇILAN BÜFELERE YOĞUN İLGİ
   Polatlı’da yeni açılan büfeleri ziyaret eden Halk Ekmek Genel Müdürü Dr. Hüseyin Velioğlu, vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği Halk Ekmek Büfelerinin sayısının ilçede daha da artacağını söyledi.
   Başkentlilerin ürün yelpazesi giderek genişleyen Halk Ekmek ürünlerini güvenerek tükettiğine dikkat çeken Velioğlu, “Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Mansur Yavaş’ın seçim vaatleri arasında yer alan Polatlı’yı Halk Ekmek ile buluşturmak için buradayız. İlçede toplam 4 tane büfe açacağız. İlk ikisini şimdi açıyoruz, kalanların evrak işlemleri ise devam ediyor” dedi.
   Halk Ekmek Büfesinin kendisi için ekmek kapısı olduğunu söyleyen büfe sahibi Muhammet Dursun Koç da düşüncelerini şu sözlerle dile getirdi:
“Yıllardır Polatlı’da yaşıyorum. İnternet’te online çekiliş olacağını gördüm ve başvurmaya karar verdim. Büfeyi de kısa bir süre içinde teslim aldım. Polatlı halkına hizmet vermekten dolayı çok mutluyum. Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’a çok teşekkür ediyorum.”
    Çekilişe ailesi ile birlikte katılan ve kısa bir süre içinde Polatlı’da Halk Ekmek Büfesini işletmeye başlayan İlhan Taşpınar ise, “Yetkililer kısa bir süre içinde büfeyi teslim ettiler. Halk Ekmek Büfesinin açıldığını duyan ilçe sakinleri hemen alışveriş yapmaya başladı. Bizlere bu imkânı sağlayan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’a teşekkür ediyorum” diye konuştu.

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NOTER HUZURUNDA KURA ÇEKİLİŞİ 
   Ankara’nın çeşitli ilçelerinde boş durumda olan ya da sözleşmesi sona eren 27 Halk Ekmek Satış Büfesinin yeni sahipleri de belli oldu. 
   Noter huzurunda gerçekleşen kura çekilişi sonrası Dikmen’de Halk Ekmek Büfesini eşi ile birlikte işletmeye başlayan Selma Erek, aile bütçesine katkıda bulunacağını belirterek, “Büyük bir heyecanla yeni işimize başladık. Bize bu imkânı sağlayan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’a ve Halk Ekmek’e çok teşekkür ediyorum” sözleriyle ilk iş gününde yaşadığı mutluluğu paylaştı.
   Keçiören’de büfesini açarak işbaşı yapan Murat Çırak ise, “Kurada ismimin çıkmasının ardından kısa bir süre içinde büfeyi bana teslim ettiler. Emeklerinden dolayı Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’a çok teşekkür ediyorum” dedi.

EV HANIMINDAN EMEKLİYE HERKESİN GÜVEN DUYDUĞU MARKA: HALK EKMEK    
   Emekli olduktan sonra çocuklarını daha rahat okutabilmek ve ek gelir yaratabilmek için Halk Ekmek’in gerçekleştirdiği kura çekilişine katıldığını ifade eden Satılmış Konyalı da bayram öncesi çifte mutluluk yaşadığını söyledi.
   Halk Ekmek güvencesinin bir markaya dönüştüğüne dikkat çeken ve Keçiören’deki büfesiyle hizmet vermeye başlayan Konyalı, “Kısa sürede büfemi bana teslim ettiler. Bizlere ek gelir imkânı sağlayan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’a ve Halk Ekmek yetkililerine teşekkür ediyorum” ifadesini kullandı.
   Yıllardır ev hanımlığı yaptığını ve hiçbir yerde çalışmadığını vurgulayan Funda Pekşen ise Yenimahalle’de işbaşı yaptığı Halk Ekmek Büfesi sayesinde ekonomik yönden rahatlayacağının altını çizerek, “Ev hanımlığı yaparken Ankara Büyükşehir Belediyesinin Halk Ekmek Büfe işletmeciliği için çekiliş yapacağını duydum ve şansımı denemek istedim. Şansım yaver gitti ve kurada adım çıktı. Vatandaşlara sağladığı imkânlardan dolayı Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’a teşekkür ediyorum” dedi.

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