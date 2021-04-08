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Halk Ekmek Ramazan’da 1 TL

Halk Ekmek Fabrikası tarafından üretilen 250 gramlık normal ekmek, Ramazan ayı ve Ramazan Bayramı boyunca 1 TL’den satılacak. 
Halk Ekmek Ramazan’da 1 TL

Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş Başkentlilere yaptığı duyuru ile “6 milyon tek yürek olan, azla yetinip çoğu paylaşan Ankara halkının dayanışma zincirine bir halka da biz ekledik. Halk Ekmek bayilerinde ekmeğin fiyatını 1 TL olarak belirledik” dedi.

BAŞKAN YAVAŞ: “DAYANIŞMA ZİNCİRİNE BİR HALKA DA BİZ EKLEDİK”
     Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş sosyal medya hesapları üzerinden yaptığı paylaşımda normal ekmeğin 1 TL’den satılacağını duyurarak, “Kıymetli hemşehrilerim, 6 milyon tek yürek olan, azla yetinip çoğu paylaşan Ankara halkının dayanışma zincirine bir halka da biz ekledik. Sizlere sağlıklı ve ucuz ekmek sunmak adına Ramazan ayı süresince Halk Ekmek bayilerinde ekmeğin fiyatını 1 TL olarak belirledik” dedi.

    250 gramlık normal normal ekmek, 13 Nisan-15 Mayıs tarihleri arasında hem Ramazan ayı boyunca hem de Ramazan Bayramı’nda Halk Ekmek Satış Mağazaları başta olmak üzere Halk Ekmek Büfeleri ile Başkent Marketlerde 1 TL’den satışa sunulacak.

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