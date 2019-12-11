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Halk ekmek satış noktaları et satışına da başlayacak

Başkent’te tarım ve hayvancılıkla uğraşan üreticilerden alınacak et ürünleri, ilk etapta Başkent’in dört ayrı noktasında açılacak olan şarküteri tarzı mağazalar aracılığıyla vatandaşa ulaştırılacak.
Halk ekmek satış noktaları et satışına da başlayacak

Halk Ekmek güvencesiyle Et Marketlerde uygun fiyata satış yapılacağını belirten Halk Ekmek Fabrikası Genel Müdür Yardımcısı Alpaslan Yılmaz, “Geçimlerini tarım ve hayvancılıktan sağlayan kırsal bölgelerimizdeki üreticilerden alacağımız kaliteli ürünlerin en uygun fiyatla vatandaşlara ulaşmasını sağlayacağız. Ankara’da satışını başlattığımız 3 litrelik günlük süt dahil Et Market marka olma yolunda ilerleyecek” dedi.

KIRMIZI VE BEYAZ ET SATIŞI YAPILACAK 

Kuşbaşıdan kıymaya, pirzoladan bonfileye kadar büyük ve küçükbaş hayvan etinin yanı sıra beyaz etin de Et Marketlerinde yer alacağını ifade eden Yılmaz, “Öncelikle Sincan, Mamak, Etimesgut ve Gimat Macunköy’de açmayı planladığımız et marketlerimizi, talep olması halinde Başkent’in dört bir tarafında yaygınlaştırmayı hedefliyoruz” açıklamasını yaptı. 

Her geçen gün ürün çeşitliliğini artıran Halk Ekmek Fabrikası, yeni ürünler ve sürprizlerle de Başkentlilerin karşısına çıkacak.
          
ÜRETİCİDEN TÜKETİCİYE YÖRESEL ÜRÜNLER DE OLACAK

Günlük süt satışından sonra hijyenik ve sağlıklı et ürünlerinin satışına başlayacaklarını vurgulayan Yılmaz, bu marketlerde ayrıca Beypazarı Kurusu, bazlama ve bakliyat gibi yöresel ürünlerin satışının yapılacağını da söyledi.

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“Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Mansur Yavaş’ın talimatları doğrultusunda açacağımız bu marketlerde yöresel ve meşhur sıcak ekmeklerimiz de satılacak” diyen Yılmaz, şu bilgileri verdi:
“200-300 metrekarelik şarküteri tarzı marketlerde gerçekleştirilecek olan et ve süt ürünleri satışları ile hem esnafa hem halka hem de kırsal bölgelerdeki üreticilere destek sağlanacak. 3 ay içerisinde açılışını gerçekleştirmeyi hedeflediğimiz bu projemiz başta olmak üzere yeni projelerimiz de halkımızın hizmetine girecek. Örneğin, et ve süt ürünleri satış mağazalarımızın sonraki aşamalarında buralardan esnafımızın da toplu halde alım yapmalarına imkan tanımak için çalışıyoruz. Böylece hem esnaf hem üretici hem de halkımız kazanacak. Her zaman söylediğimiz gibi bizim amacımız ticaret değil, vatandaşımızın ve esnafımızın kaliteli ürüne uygun fiyatla ulaşması. Halk Ekmek, sadece ekmekte değil daha başka birçok konuda da hem Türkiye’ye örnek olacak, hem de markalar zincirine yenilerini ekleyecek.” 

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