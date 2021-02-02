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Halk Ekmek yaygınlaşıyor

Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek Fabrikası kent merkezinin dışında çevre ilçelerde de ekmek satış büfelerini yaygınlaştırmaya devam ediyor. 
Halk Ekmek yaygınlaşıyor

Halk Ekmek Fabrikası 5 Şubat 2021 tarihinde noter huzurunda yapacağı kura çekilişiyle; Altındağ, Keçiören, Yenimahalle, Ayaş, Çankaya, Çubuk, Etimesgut, Haymana, Polatlı, Yenikent, Temelli ve Sincan’da toplam 19 Halk Ekmek büfesini yeni sahiplerine teslim edecek.

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KURA ÇEKİLİŞİ 5 ŞUBAT’TA   
Çeşitli sebeplerle boş bulunan toplam 19 Halk Ekmek büfesi için 5 Şubat 2021 Cuma günü saat 14.00’da noter huzurunda kura çekilişi yapılacak.

Halk Ekmek ve Un Fabrikası Genel Müdürlüğü Toplantı Salonunda elektronik ortamda düzenlenecek kura çekilişi ile Polatlı, Haymana, Temelli ve Çubuk ilçesinin de aralarında bulunduğu çevre ilçelerde de halk ekmek büfeleri yeni sahiplerine teslim edilecek.

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TOPLAM 890 BAŞVURU
Kent genelinde 7 satış mağazası, 411 halk ekmek büfesi, 1 glutensiz büfe ve 4 Başkent Market ile hizmet vermeyi sürdüren Halk Ekmek Fabrikası, ilk “Başkent Büfe”yi de Koru Mahallesinde açtı.

Başkentlilerin severek tükettiği halk ekmek ürünlerinin satıldığı büfeler aynı zamanda vatandaşların ekmek kapısı olurken, ABB TV ve sosyal medya hesapları üzerinden canlı olarak yayınlanacak 19 halk ekmek satış büfesi kura çekilişi için toplam 890 kişi başvurdu.

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