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Halk Ekmek'ten engellilere ekmek kapısı

Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek Fabrikası’nca 1998’den beri her yıl engelliler için tahsis edilen simit satış yeri ve camekanların dağıtım töreni bugün Yenimahalle’de gerçekleştirilecek. 
Halk Ekmek'ten engellilere ekmek kapısı

Ankara Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek Fabrikası tarafından her yıl engelliler için tahsis edilen simit satış yeri ve camekanların dağıtım töreni 13 Ocak yani bugün saat 11’de yapılacak. 

150 ENGELLİ VATANDAŞA TAHSİS EDİLECEK 

Yenimahalle’deki Nazım Hikmet Kongre ve Sanat Merkezi’nde noter huzurunda yapılacak kura çekilişiyle Başkent’te yaşayan 150 engelli vatandaşa simit camekanı ve yeri tahsis edilecek. Törende 833 yedek talihli de bilgisayar üzerinden yapılan çekilişle belirlenecek. 

1998’DEN BU YANA GERÇEKLEŞTİRİLİYOR 

Halk Ekmek Fabrikası tarafından her yıl engelliler için tahsis edilen simit satış yeri ve camekanların dağıtımı 1998 yılından bu yana her yıl gerçekleştiriyor. Bugüne kadar yaklaşık 8 bin engelli vatandaşın bu hizmetten faydalandığı biliniyor.  

OSMAN AKDOĞAN/İLKSAYFA-

Gazeteilksayfa.com

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