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Halk Ekmek’ten kesintisiz üretim

Ankara Büyükşehir Belediyesi, koronavirüs salgını nedeniyle Başkentlilerin mağduriyet yaşamaması için temel gıda ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.
Halk Ekmek’ten kesintisiz üretim

İki günlük sokağa çıkma yasağının uygulamaya geçirilmesiyle birlikte ekmek üretimine ara vermeden devam edeceğini açıklayan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, “Hemşehrilerimizi ekmeksiz bırakmayacağız” dedi.

Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek Fabrikası, vatandaşların ekmek ihtiyacının büyük bir bölümünü karşılamak amacıyla 7/24 çalışıyor. 

ANKARA EKMEKSİZ KALMAYACAK

Büyükşehir Belediyesi, en temel gıda maddesi olan ekmek üretimine her koşulda devam ediyor.

Vatandaşların salgın hastalık nedeniyle sokağa çıkamaması nedeniyle bu durumdan olumsuz etkilenmemesi için ekmek üretimine hiçbir koşulda ara vermediklerini belirten Halk Ekmek Genel Müdürü Recep Mızrak, şu bilgileri verdi:
“Halk Ekmek olarak vatandaşlarımızın bu durumdan olumsuz yönde etkilenmemesi amacıyla bone, eldiven, maske ekipmanlarıyla sağlık kurallarına uygun bir şekilde üretimimize devam ediyoruz. 11 Nisan itibarıyla yaklaşık 750 bin ekmek üretimimiz oldu. Büfelerimize, satış noktalarımıza dağıttık. Kendi satış mağazalarımızda satışlarımız devam ediyor. Ekmek talebine ‘ekmek yok’ denilmesi söz konusu değil. Ekmek üretimimiz devam edecek. Başkanımız Sayın Mansur Yavaş'ın talimatı ve engin destekleriyle üretimimizde hiç bir sıkıntı yok. Vatandaşımızın ihtiyaçlarını eksiksiz bir şekilde karşılamak için çalışıyoruz. Üretimde çalışan personelimiz de gece gündüz demeden fedakarca hatta kronik rahatsızlığı olanlar dahi izin kullanabilecekken yüksek bir sorumluluk duygusuyla burada çalışmaya devam ediyorlar. Onlara da özellikle teşekkür ediyorum.”

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HALK EKMEK BÜFELERİ PAZAR GÜNÜ DE AÇIK

Sosyal medya hesapları üzerinden de sürekli bilgilendirilen Başkentliler, Pazar günü de dahil her gün saat 08.00'dan itibaren açık olacak Halk Ekmek büfeleri ile satış mağazalarından ekmeklerini alabilecekler.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da sokağa çıkma yasağının ilan edilmesinin hemen ardından yaptığı açıklamada, “Hemşehrilerimizi ekmeksiz bırakmayacağız. Bu günleri dayanışma içinde birlikte atlatacağız” derken, tam kapasiteyle çalışan Ankara Halk Ekmek Fabrikası,  7 satış mağazası ile 418 ekmek satış büfesinde ekmek satışına aralıksız devam edecek. 

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