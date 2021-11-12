Halk Ekmek’ten nostaljik ahşap büfe

Büyükşehir Belediyesi tarafından yürütülen, “Ulus Tarihi Kent Merkezi, Kentsel Sit Alanı ve Yenileme Alanı” çalışmalarına Ankara Halk Ekmek Fabrikası da nostaljik büfeler yaparak destek verdi.

Ankara Halk Ekmek Fabrikasının kendi öz kaynaklarıyla tarihi kent merkezi kentsel sit dokusunu dikkate alarak inşa ettiği iki halk ekmek satış büfesi, Ulus Hali girişi ile Posta Caddesi’nde (Suluhan Çarşısı girişinde) hizmet vermeye başladı.

NOSTALJİK GÖRÜNTÜSÜYLE DİKKAT ÇEKİYOR

Nostaljik görüntüsüyle dikkat çeken ekmek satış büfelerinde, Halk Ekmek’in ürettiği ekmek ve unlu mamuller yoğun ilgi görüyor.

Halk Ekmek Büfe Camekan Kontrol Müdürlüğü’nde görevli 5 kişilik ekip tarafından yaklaşık 1,5 ay süren titiz çalışma sonunda üretilen iki adet yaklaşık 10 ve 12’şer metrekarelik ahşap ekmek büfelerinin tasarımı için Çıkrıkçılar Yokuşu’ndaki tarihi binalardan ilham alındı.

Ulus Hali ile Posta Caddesi’nde hizmete açılan özel tasarımlı ekmek satış büfelerini ziyaret eden Halk Ekmek Fabrikası Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdür Vekili Volkan Gönenç, Anafartalar ve Posta Caddesi başta olmak üzere Ulus bölgesinde yürütülen Kültür ve Tabiat Varlıkları Daire Başkanlığı tarafından yürütülen “Tarihi Kent Merkezi Projesi”ne destek verdiklerini belirterek, şöyle konuştu:

“Deneyimli personelimiz kendi öz kaynaklarımız ile tarihi kent merkezi kentsel sit dokusuna uygun olarak iki ekmek satış büfemizin yapımını gerçekleştirdi. Ankara genelinde 418 ekmek satış büfesi ile vatandaşlara hizmet veriyoruz. Koronavirüs salgını ile birlikte fabrikamızda, Başkent Market’lerde, Başkent Büfe’lerde, satış mağazalarımız ile ekmek satış büfelerimizdeki hijyen tedbirlerini en üst seviyeye çıkarttık. Ankaralılara 40 yıldır sağlıklı, kaliteli ve güvenilir ekmek ile unlu mamuller üretiyoruz. Halk Ekmek Fabrikası’nın tarihinde ilk kez gıda savunması eğitimine imza attık. Tüm satış noktalarımız ile ekmek satış büfelerinde hizmet kalitesini artırmak için çalışıyoruz. Bu amaçla ‘müşteri memnuniyeti anketi’ başlattık. Anketten çıkacak sonuçlara göre vatandaşlarımızdan gelecek şikayet, öneri ve görüşleri de hayata geçirmeyi planlıyoruz.”

Kent genelinde eskiyen ya da yıpranan ekmek satış büfelerini restore edeceklerini açıklayan Gönenç, “Hedefimiz uygun fiyatlarla kaliteli hizmet sunmak. Büyükşehir Belediyesi ile Ankara Kent Konseyinin ortaklaşa sürdürdüğü ‘Posta Caddesi Sağlıklaştırma ve Cephe Yenileme Projesi” de Başkent’in tarihine sahip çıkmak açısından büyük önem taşıyor. 14’ü ekmek olmak üzere toplam 74 çeşit unlu mamul üreten Halk Ekmek Fabrikası olarak Ulus tarihi kentsel sit alanı projesinin paydaşlarından biri olmanın gururunu yaşıyoruz” dedi.

VATANDAŞLAR YENİ BÜFELERİ ÇOK BEĞENDİ

Nostaljik büfelerden alışveriş yapan vatandaşlar, büfeleri çok beğendiklerini şu sözlerle dile getirdiler:

-Mehmet Yüksel: “Halk Ekmek çok temiz ve uygun fiyatlı ekmeklerle hizmet veriyor. Yeni büfelerin çok güzel tasarımları. Biz bunu seviyoruz, böyle insanları. Böyle yatırım yapacaksın bak vatandaştan kazandığı parayı geri vatandaşa veriyor. Helal olsun.Yemiyor, çırpmıyor adam dürüst. Bak mesela ben Ankara’nın Haymana kazasındanım. Adam bize buğday verdi bedava, mercimek verdi. Ondan sonra kömür veriyor daha ne yapsın. Çalıştığını vatandaşa veriyor. Allah razı olsun. Böyle bir belediye başkanı istiyoruz biz. Yiyici değil, böyle birisi istiyoruz. Helal olsun adama.”

-Huriye Akgümüş: “Halk Ekmek çok güzel, çok memnunuz. Ben çok beğendim özel tasarımlarını. Ekmerler lezzetli ve hijyenik.”

-Mehmet Duymaz: “Halk Ekmek her zaman temiz ve hijyenik. Uygun fiyatıyla da halka hizmet veriyor. Özellikle yeni yaptığı büfeleri görsel açıdan çok güzel. Emeği geçenlere teşekkür ediyoruz.”