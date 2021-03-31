"Halk Mutfağı" çalışmasına Kızılcahamam'da katıldı

Ankara Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünün "Yöresel Mutfak Kültürü"nün gelecek kuşaklara aktarılmasını sağlamak amacıyla başlattığı "Halk Mutfağı" çalışmasına Kızılcahamam Belediyesi de katıldı.

Kültür ve Turizm Müdürlüğü'nün "Yöresel Mutfak Kültürü"nün tanıtılarak yok olmasını önlemek ve gelecek kuşaklara aktarılmasını sağlamak amacıyla başlattığı "Halk Mutfağı" çalışmasına Kızılcahamam Belediyesi de " Bazlama, Gaygana, Kül Çöreği, Cevizli Baklava, Kapama Pilav, Cızlama, Kül Kömmesi, Höşmerim, Soğan Dolması ile katıldı.



Ankara'da yöresel mutfak kültürünün tanıtılması ve yöresel lezzetlerin gelecek kuşaklara aktarılması için başlatılan araştırmada Ankara İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü araştırma ekibi, Kızılcahamam Belediyesi’nin konuğu oldu. Kızılcahamam Nuray Yeşil Müzesi mutfak standartlarına sahip atölyesinde gerçekleşen çekimlerde, ilçeyi temsil eden yemekler, Ankara Halk Mutfağı kitabında "Kızılcahamam Lezzeti" olarak yerini alacak.