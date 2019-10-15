  • BIST 95.258
  • Altın 282,017
  • Dolar 5,8794
  • Euro 6,4915
  • Ankara 16 °C
  • İstanbul 18 °C
  • İzmir 20 °C
  • Konya 16 °C
»

Halk Müziği sanatçısı Şaziye Adsız: Müzik en büyük tutkum

Halk Müziği sanatçısı Şaziye Adsız, “Müzik benim için olmazsa olmazlarımdan. Yaşama amacım ve en büyük tutkum” dedi.
Halk Müziği sanatçısı Şaziye Adsız: Müzik en büyük tutkum

Amatör olarak 41 yıldır Halk Müziği ile ilgilenen Şaziye Adsız halk müziğine olan sevgisini gazetemize anlattı. Adsız, yozlaşmış olarak nitelendirdiği yeni dönem müziklerden hoşlanmadığını, müzik denilince akla halk müziğinin gelmesi gerektiğini vurguladı. “Halk müziğini çok seviyorum ve bu sanatı icra ederken maddi bir kaygı gütmüyorum” diyen Adsız, “Müzik benim için olmazsa olmazlarımdan. Yaşama amacım ve en büyük tutkum” dedi.

ÜCRET ALMIYORUZ, ÜSTÜNE ÖDEME YAPIYORUZ

Halk müziği sanatçısı Şaziye Adsız gazetemize konuştu. Adsız 1978 yılından itibaren amatör olarak halk müziği ile ilgilendiğini, birçok usta sanatçı ile beraber çalıştığını belirtti. Aslen Kırşehirli olan Adsız, “Amatör olarak halk müziği ile ilgileniyorum. Bu alanın ekmeğini hiç yemedim. Aksine koroya çıkmak için ücret dahi ödüyoruz. Hem aylık olarak ödeme yapıyoruz hem her konserde bir ücret ödeme yapıyoruz. Amatör koroların hemen hepsi böyle” dedi.

HOBİ OLARAK BAŞLADI

Adsız, müziği maddi bir beklenti bekleyerek icra etmediğini dile getirerek “Ben hobi olarak başladım. Halk müziğini çok seviyorum. Maddi bir kaygı gütmüyorum. Amacım birçok farklı etkinlikte sahne alarak sevdiğim bu mesleği icra edebilmek. 3 yıldır saz kursuna dahi gidiyorum. Müzik benim yaşama sevincim. Özellikle halk müziğimiz olmazsa olmazımdır. Neşet Ertaş, Gülşen Kutlu ve TRT sanatçılarımızı çok dinliyorum. Yozlaşmış müzik türlerini sevmiyorum. Kendi kültürümüzü yansıtan halk müziğini seviyorum ve bu alanda yöre ayırmıyorum.” 

AMACIM HALK MÜZİĞİ SANATÇISI OLABİLMEKTİ

“1976 yılından beri Ankara’dayım. 2008′ de emekli oldum. Amatör Korolar’ da çalışıyorum. Onlarla müzik yapıyoruz. Ben bu işten hiç ekmek yemedim. Biraz saz dersi aldım ama üzerinde duramadım. Son üç yıldır saz derslerini bırakmıyorum. Youtube’ta birkaç tane türküm var. Benim asıl Ankara’ya gelme amacım Halk Müziği sanatçısı olabilmekti.”

DERLEMEM VAR AMA RADYOYA VERMEDİM

“Onun için 1976′ da bu zamanlara göre işe girmek çok kolaydı çünkü bankalar lise mezunu olduğun zaman hemen işe alabiliyordu. Onun için Ticaret Lisesi’ni tercih etmiştim ama ben küçüklüğümden beri Saniye Canlarla, Bedia Akartürklerle, Ülkü Beşgüllerle  yaşadım. İlk radyomuz alındığında ben hep onları dinledim. Hiç bahsetmediğim bir derlemem var ama götürüp bir radyoya veremedim” diye konuştu.

halk-muzigi-sanatcisi,-saziye-adsiz,,,.jpg

Emrah Özcan/İLKSAYFA

Gazeteilksayfa.com

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Kızılcahamam Belediyesi'nden tel örgülü önlem15 Ekim 2019 Salı 00:15
  • Ankara’nın Taekwondo Kulüpleri 2020 şampiyonalarına hazırlanıyor15 Ekim 2019 Salı 00:10
  • 'Altın Elbiseli Adam'ın Türkiye yolculuğu sona eriyor14 Ekim 2019 Pazartesi 10:42
  • TÖHOB Başkanı Ercan Soydaş’tan şoförlere uyarı: Yolcuya kibar olun14 Ekim 2019 Pazartesi 08:10
  • İktisadi Bağımsızlık Müzesi’nde bulunan 90 yıllık kasalar büyük ilgi görüyor14 Ekim 2019 Pazartesi 07:20
  • Kalede el sanatları şöleni14 Ekim 2019 Pazartesi 00:15
  • Mehmetçiğe 1071 tane Fetih Duası12 Ekim 2019 Cumartesi 00:30
  • ANGİAD Başkanı Serhan Yıldız: 2020 Ankara'nın olsun12 Ekim 2019 Cumartesi 00:25
  • Türkiye’nin dört bir yanından toplanmış 220 halı görücüye çıkıyor12 Ekim 2019 Cumartesi 00:20
  • Ortadoğu uzmanı Hakkı Öznur: Geç bile kaldık12 Ekim 2019 Cumartesi 00:15
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti