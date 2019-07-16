  • BIST 98.286
  • Altın 260,014
  • Dolar 5,7186
  • Euro 6,4260
  • Ankara 20 °C
  • İstanbul 24 °C
  • İzmir 26 °C
  • Konya 22 °C
SON DAKİKAAnkara'da operasyon! Çok sayıda kişiye gözaltı kararı
»

Halk otobüsü dükkana girdi: Ölü ve yaralılar var

Sancaktepe Emek Mahallesi, Mehmet Akif Ersoy Caddesi'nde bir halk otobüsü önce iki servis minibüsüne çarptı, ardından yoldan çıkarak bir dükkana girdi. Kazada bir kişi ölürken iki kişi ise yaralandı.
Halk otobüsü dükkana girdi: Ölü ve yaralılar var

Alınan bilgiye göre, Emek Mahallesi Kayalar Caddesi üzerinde seyreden ve freni patladığı iddia edilen 34 ZJ 5994 plakalı İETT otobüsü, kontrolden çıkarak, karşı şeride geçti. Otobüs, önce park halindeki 34 LAL 556 plakalı minibüse ardından bir yayaya çarptı.

Bir süre daha ilerleyen otobüs, seyir halindeki 34 LAY 967 plakalı başka bir araca daha sonra bir binanın alt katındaki iş yerine çarparak durabildi.

Bu sırada 34 LAY 967 plakalı minibüs de 34 TCM 24 plakalı taksiye çarptı.

Kazada, otobüsün çarptığı yaya, olay yerinde hayatını kaybetti. İETT şoförü ile diğer araçlarda bulunan 2 kişi ise yaralandı.

Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Olay yeri inceleme ekipleri çalışmalarını sürdürüyor.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Dışişleri'nden AB'ye yaptırım tepkisi16 Temmuz 2019 Salı 10:29
  • İspanya’dan AB’ye Türkiye uyarısı: Karar almadan önce16 Temmuz 2019 Salı 10:22
  • Ay'ın güney kutup bölgesinde su aranacak16 Temmuz 2019 Salı 10:17
  • Meteorolojiden sağanak yağış uyarısı16 Temmuz 2019 Salı 10:12
  • Hakkari'de acı haber: Mayına basan asker şehit oldu16 Temmuz 2019 Salı 10:11
  • Babadan FETÖ mahrem imama dayak16 Temmuz 2019 Salı 10:07
  • S-400'de 11'inci uçak Türkiye'ye indi16 Temmuz 2019 Salı 10:02
  • 10 TL'ye uyuşturucu alıp içen gençlerden biri öldü16 Temmuz 2019 Salı 10:00
  • Trump, Pentagon'u engelledi16 Temmuz 2019 Salı 09:59
  • Halk otobüsü dükkana girdi: Ölü ve yaralılar var16 Temmuz 2019 Salı 09:55
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti