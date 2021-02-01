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Halk otobüsü ile minibüs çarpıştı: 2 yaralı

NİĞDE’de özel halk otobüsüyle minibüsün çarpışması sonucu meydana gelen kazada, 2 kişi yaralandı.
Halk otobüsü ile minibüs çarpıştı: 2 yaralı

Efendibey Mahallesi Amas yolunda M.Ş. (40) yönetimindeki 51 H 0020 plakalı özel halk otobüsü ile Doğukan Sayın kontrolündeki 51 DS 399 plakalı minibüs çarpıştı. Kazanın etkisiyle savrulan özel halk otobüsü bir apartmanın bahçe duvarını yıkarak devrildi. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Kazada yaralanan otobüs sürücü Mustafa Şafak ile minibüsteki Beyza Nur Sayın (20), ambulansla Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

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