Halk Oyunları Kayıtları Başlıyor

Birçok ödül ve dereceye sahip Folklor Müzik Gençlik Topluluğu ve Gençlik Spor Kulübü (FOMGET), Anadolu’nun çeşitli yörelerine ait halk oyunlarını 7’den 70’e Başkentlilerle buluşturmak amacıyla açtığı kurslar için yeni dönem kayıt sürecini başlattı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Başkent’te düzenlediği kültür ve sanat etkinlikleri ile bir yandan Başkentlileri buluşturmaya devam ederken bir yandan da Anadolu’nun çeşitli yörelerine ait halk oyunlarını unutturmamak ve gelecek nesillere aktarmak için eğitimler düzenliyor.

Büyükşehir Belediyesi Folklor Müzik Gençlik Topluluğu ve Gençlik Spor Kulübü (FOMGET) bu kapsamda farklı yaş ve dans kategorilerinde yeni dönem kurs kayıt sürecini başlattı.

BAŞKENTLİLER HEM ANADOLU HEM DE DÜNYA HALK OYUNLARINI ÖĞRENECEK

Anadolu yöresi başta olmak üzere birçok ülkenin halk oyunlarını vereceği kursta öğretecek olan FOMGET; Zeybek, Halay, Horon, Romen ve Sirtaki gibi yöresel halk oyunları ile dans severleri buluşturacak.

FOMGET dansçıları tarafından verilecek kurslar, 7’den 70’e farklı yaş gruplarından oluşan herkese açık olacak. Çocuk, genç ve yetişkin kategorilerinde gerçekleştirilecek kurslarda birçok yöreye ait geleneksel ve modern şu danslar da öğretilecek:

-9-12 yaş grubu çocuklara Artvin ve Burdur yöresi,

-30 yaş ve üstü gösteri ve yarışma grubuna Ankara, İzmir, Gaziantep, Antalya, Trabzon, Kırklareli ve Hakkari yöresi,

-Hobi grubuna ise Zeybek, Halay, Horon, Romen ile Sirtaki.



DERSLER ŞAFAKTEPERE KÜLTÜR MERKEZİ’NDE

FOMGET halk oyunları kursu, Mamak Şafaktepe Kültür Merkezi’nde verilecek.

Kurs ve kayıtlar hakkında bilgi almak isteyen vatandaşlar, ‘(0312) 319 02 89’ numaralı telefon ile iletişime geçerek mesai saatleri içerisinde bilgi alabilecek. Gösteri ve yarışma gruplarına ücretsiz olacak kurslarda, çocuk ve hobi grubuna katılacak kişilerden 100 TL kurs ücreti alınacak.