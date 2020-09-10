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Halk sağlığı hiçe sayılıyor: Sosyal medyada büyük tepki çekti

Turşu yapılmak için hazırlanan fıçıya çıplak ayaklarıyla giren ve içindeki biberlere ayak ve elleriyle bastırdığı görüntüleri sosyal medyada paylaşan gencin davranışı tepkilere neden oldu.
Halk sağlığı hiçe sayılıyor: Sosyal medyada büyük tepki çekti

​Kısa süre önce salçalık domatesleri çıplak ayaklarıyla ezen bir kişinin tepkiye yol açan görüntüleri hafızalarda tazeliğini korurken, bu kez bir tesiste biber turşularının bulunduğu varil şeklindeki bidona çıplak ayaklarıyla giren bir kişi bu anları cep telefonu kamerasıyla kaydettirip sosyal medyada paylaştı.

Sosyal medyada kısa sürede yayılan girdiği bidondaki turşuluk biberleri el ve ayağıyla ezen gencin bu davranışı, videoyu izleyenlerin büyük tepkisine yol açtı. Sosyal medyada fenomen olabilmek ve daha fazla takipçi kazanabilmek adına yapıldığı belirtilen görüntüleri izleyenler, sorumsuz gencin bulunmasını isterken, görüntünün çekildiği tesisin de uyarılmasını istedi.

Yetkililer, sosyal medyada tepkiye yol açan görüntünün çekildiği tesisin belirlenmesine yönelik araştırmasını sürdürüyor.

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